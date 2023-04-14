Вклады граждан защитят от мошенников, сконвертировав их в цифровые рубли

Глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков рассказал

о мерах, направленных на защиту вкладов граждан от мошенников, представляющихся

службами безопасности и занимающихся расхищением средств, размещённых в финансовых

учреждениях, путём переводов на специальные счета, принадлежащие третьим лицам.

Согласно озвученным предложениям, чтобы защитить вклады

граждан, необходимо обеспечить меры защиты вкладчиков от расторжения договора банковского вклада, предоставить контроль над счетами Росфинмониторингу для подтверждения легальности происхождения денежных

средств, а также повысить требования к идентификации

владельца счетов – биометрию придётся сдавать не менее одного раза в квартал.

Для защиты самих банков от возможных

набегов вкладчиков из-за инфляционных ожиданий решено конвертировать безналичные валюты, размещённые на вкладах в цифровые активы (цифровые рубли). Курс конвертации будет установлен специальным

распоряжением ЦБ на день конвертации.

«Граждане потеряют возможность расторгать договор о банковским вкладе раньше окончания его срока, а также обналичивать деньги со счетов, а также расходовать цифровые рубли в направлениях, не согласованными

с контролирующими органами, — сообщил Аксаков. — Но зато люди и финансовые учреждения будут надежно защищены от любых

мошенников. Единственное неудобство — это сам процесс конвертации денежных средств

в цифровые рубли, но это займёт не более года»

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