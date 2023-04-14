Диетолог и спортсменка Пономарева объясняет, как сбросить жир с живота
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
С медицинской точки зрения имеет смысл уменьшить количество жира, но это возможно и без физических упражнений.
Уменьшите стресс
Стресс может заставить вас набрать вес, будь то семейные проблемы или конфликты с коллегами на работе. Как только вы почувствуете себя подавленным, ваш организм начнет выделять гормон кортизол. Диетолог Василиса Пономарева говорит, что это не только вызывает чувство голода, но и замедляет обмен веществ.
Витамин D: запаситесь!
Ученые обнаружили, что у людей с более высоким уровнем витамина D, как правило, меньше жира в области живота. Он также повышает энергию, стимулируя обмен веществ и иммунную систему. Питательный баланс очень важен. Исключив некоторые продукты из списка покупок, вы сможете быстро сбросить жир с живота. Сахар и рафинированные углеводы, такие как кукурузные хлопья, белый хлеб, макароны или рис, находятся под запретом. Также нельзя употреблять алкоголь, сладости и напитки с сахаром.
Овощи, бобовые, такие как фасоль или чечевица, молочные продукты с низким содержанием жира, постная говядина, а также цельнозерновой хлеб и паста – все это разрешено. Цельнозерновая пища более сытная, чем белая мука, и содержит пищевые волокна, которые помогают сжигать жир.
Больше спать
Если мы ужинаем прямо перед сном, наш организм будет сжигать жир во время сна. Фаза между завтраком и обедом удлиняется, если употреблять пищу как можно раньше. Организм активизирует аутофагию, если вы голодаете в течение 12 часов между приемами пищи. Организм будет использовать собственные резервы для обновления клеток, но это происходит только при низком уровне инсулина. Поэтому важно избегать приема пищи непосредственно перед сном.
Смотреть комментарии → Комментариев нет