 

Диетолог и спортсменка Пономарева объясняет, как сбросить жир с живота

14.04.2023, 16:10, Разное
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С медицинской точки зрения имеет смысл уменьшить количество жира, но это возможно и без физических упражнений.

Уменьшите стресс
Стресс может заставить вас набрать вес, будь то семейные проблемы или конфликты с коллегами на работе. Как только вы почувствуете себя подавленным, ваш организм начнет выделять гормон кортизол. Диетолог Василиса Пономарева говорит, что это не только вызывает чувство голода, но и замедляет обмен веществ.

Витамин D: запаситесь!
Ученые обнаружили, что у людей с более высоким уровнем витамина D, как правило, меньше жира в области живота. Он также повышает энергию, стимулируя обмен веществ и иммунную систему. Питательный баланс очень важен. Исключив некоторые продукты из списка покупок, вы сможете быстро сбросить жир с живота. Сахар и рафинированные углеводы, такие как кукурузные хлопья, белый хлеб, макароны или рис, находятся под запретом. Также нельзя употреблять алкоголь, сладости и напитки с сахаром.

Овощи, бобовые, такие как фасоль или чечевица, молочные продукты с низким содержанием жира, постная говядина, а также цельнозерновой хлеб и паста – все это разрешено. Цельнозерновая пища более сытная, чем белая мука, и содержит пищевые волокна, которые помогают сжигать жир.

Больше спать
Если мы ужинаем прямо перед сном, наш организм будет сжигать жир во время сна. Фаза между завтраком и обедом удлиняется, если употреблять пищу как можно раньше. Организм активизирует аутофагию, если вы голодаете в течение 12 часов между приемами пищи. Организм будет использовать собственные резервы для обновления клеток, но это происходит только при низком уровне инсулина. Поэтому важно избегать приема пищи непосредственно перед сном.


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