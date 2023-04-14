 

Силуанов представит предложение о налоге на бизнес в самое ближайшее время

14.04.2023, 16:10, Разное
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Министр финансов РФ Антон Силуанов объявил о подготовке законодательного предложения об обязательном, единовременном налоге с крупных компаний (windfall tax), который в будущем будет зачисляться в бюджет.

Заявление было сделано на совместной коллегии Министерства финансов и Министерства экономического развития.M. Силуанов заявил в ходе заседания, что Министерство финансов по-прежнему привержено плану постепенной нормализации бюджетной политики РФ с целью достижения первичного баланса бюджета к 2025 году. Глава Минфина подвел итоги прошлого года, заявив, что удалось сохранить доверие россиян к своей финансовой системе, стабилизировать курс рубля и создать положительный рост доходов населения.

Министр также сообщил, что РФ продолжает снижать платежи в долларах, особенно по экспорту. Он сказал, что РФ сейчас решила рассчитываться в рублях или национальных валютах стран, с которыми она дружит. Алексей Сазанов, заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявил, что ставку налога на доходы физических лиц еще предстоит определить. Он сказал, что снижение ставки для отдельных предприятий возможно только по решению президента или правительства. Интерфакс со ссылкой на надежный источник сообщил, что Михаил Рыбников направил официальное письмо в администрацию президента Путина с просьбой снизить размер ежегодного сбора.

Сбор не планировалось взимать с нефтяников и угольщиков, малого бизнеса, средних компаний и компаний с доходом до налогообложения менее 1 млрд руб. Это ожидается в 2021-2022 гг. По словам г-на Силуанова, ставка взноса с дополнительной прибыли 2021-2022 гг. составит около 5%.


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