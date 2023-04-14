Платья-комбинации, пуговицы и длина «мидакси»: четыре весенние тенденции для утонченных девушек

Утонченный стиль в одежде всегда актуален, поскольку предполагает одежду, которая подчеркивает все достоинства фигуры. Если вы хотите следовать этой тенденции, следует запастись предметами одежды, которые будут вдохновлять вас этой весной. Утонченные девушки всегда знают, как выглядеть непревзойденно.

Цветочные чудеса

Потрясающее влияние на моду оказали цветочные принты, которые подчеркивают романтический стиль и обычно присутствуют на платьях из струящихся тканей. Такие наряды просто идеально подходят для теплого времени года. Причем надеть подобную одежду можно, отправляясь практически на любое мероприятие. Подобные платья могут даже стать частью повседневного стиля

Трикотажные платья

В прохладную погоду следует выбирать трикотажные платья, которые имеют длину миди. Подобрав к такой одежде красивые элегантные аксессуары, вы сможете чувствовать себя и выглядеть непревзойденно.

Особенно популярны сегодня платья с вырезами сзади или сбоку, что подчеркивает утонченность и элегантность. Такие платья можно надеть на вечернюю прогулку или на свидание. Похоже, самое время отказаться от оверсайза и обратить внимание на нечто элегантное, что так подчеркивает женственную природу.

Платье-комбинация

Всегда хорошо смотрелись платья из шелка или атласа, которые могут быть самых разных оттенков и цветов – от черного до бежевого. Сочетать такие платья можно с блейзером, классическим пиджаком, плащом. Особо смелые девушки могут сочетать в одном образе несколько стилей и надеть поверх платья-комбинации джинсовую куртку или вязаный пеньюар.

Сегодня особенно популярны такие платья в длине “мидакси” – это нечто среднее между миди и макси. Наверняка хотя бы раз у вас было платье или юбка, которая была либо слишком длинной, либо слишком короткой. Настал тот самый момент, когда создана идеальная одежда, подходящая для комфортного ношения и подчеркивающая элегантность.

Платье на пуговках

Платье на пуговках спереди идеально подходит для повседневного ношения. Такие вещи можно назвать настоящей классикой, которая обязательно должна быть в гардеробе каждой девушки и женщины.

Такие платья могут иметь в основе атлас, хлопчатобумажную или джинсовую ткань. Довольно популярными в последнее время являются и платья, сшитые из кусочков. Но, если вы приверженец всего классического, можно выбрать однотонные ткани или с цветочным принтом.

Самым интересным во всем этом является то, что такие вещи можно сочетать с самой разной обувью: классическими босоножками, биркенштоками, массивными ботильонами и, конечно же, кроссовками, которые в последнее время обрели статус классической обуви.

Французские модницы любят такие платья и носят их, имея в своем гардеробе подобную одежду в широком разнообразии. Эти вещи хоть и вне времени, но этой весной они выходят на первый план. Стоит воспользоваться тем, что подобную одежду можно носить бесчисленным множеством способов. Например, платье можно застегнуть на все пуговицы в ветреную погоду или расстегнуть, создав глубокий вырез спереди. Если расстегнуть несколько пуговок сверху, можно создать еще и соблазнительное глубокое декольте.