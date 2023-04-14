Модный твид и винтажные наряды: модные тренды весны, которые будут старить женщину за 50 (и хорошие альтернативы)

Известно, что одежда может творить настоящие чудеса: она либо подчеркивает достоинства фигуры, либо невыгодно “высвечивает” даже те особенности, которые нельзя назвать недостатками. Так же дело обстоит и со способностью одежды молодить или старить. Как ни странно, существуют модные тренды, которые способны прибавить несколько лет к возрасту. И если в 20 лет такая прибавка может показаться незначительной, то в 50 следует за этим четко следить.

Твидовый пиджак

Если твидовые пиджаки – это обязательный элемент вашего гардероба, возможно, стоит отказаться от них, ведь данная одежда только старит. Лучше предпочесть однотонный костюм, с помощью которого можно создать контраст на фоне блузы нейтрального цвета.

Рубашка в викторианском стиле

Романтичная, гламурная и сверхлегкая рубашка в викторианском стиле вернется в 2023 году в моду. Единственная проблема состоит в том, что такая одежда не для всех. Благодаря своему крою и модным деталям такая блуза способна добавить несколько лет ее обладательнице. Даже если вы не планируете отказываться от такой одежды, чтобы не прибавить себе несколько лет, следует сочетать ее с более модными вещами, например кожаной курткой или юбкой-карандашом.

Винтажные наряды

Винтажная мода – это вневременная классика. Она проходит сквозь эпохи, но после 50 ее следует применять с осторожностью. В данном случае следует действовать, сочетая винтаж с современностью, чтобы не выбрасывать недавно приобретенную ретро-юбку или пиджак.

Юбка макси

Юбка макси и ее младшая сестра – юбка миди впервые были представлены в этом году на Неделе моды в Милане. Вскоре они стали любимыми предметами гардероба девушек. Но женщинам после 50 такие юбки противопоказаны. «Увольте бабушку» из своего образа и выберите юбки чуть ниже колена, сочетая их с современными объемными свитерами и тренчами.

Жилет

Чтобы выглядеть моложе, используйте многослойность в своих образах. Но откажитесь от ношения жилетов и бесформенных кардиганов. Вместо этого выберите кашемировый свитер, который будет лишь слегка негабаритным.

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“Бабушкины” очки

Есть еще и некоторые аксессуары, которые тоже способны добавить женщине несколько лет. Это особенно касается очков в тонкой оправе, которые вы будто позаимствовали у своей бабушки. Похоже, пришло самое время их выбросить, заменив модными аксессуарами, дополнив их современными серьгами и колье.

Прямые брюки с манжетами

Довольно часто от женщин после 50 можно услышать мнение о том, что им не подходит та или иная одежда по той причине, что она является для них слишком молодежной. Размышляя подобным образом, есть риск очень быстро превратиться в бабушку. Этому только способствуют брюки прямого кроя с манжетами. Замените их современными слегка зауженными брюками до щиколотки.

Белый верх, черный низ

Этот учительский образ просто не позволяет смотреть на женщину без оценки ее «внушительного» возраста. Для того чтобы выглядеть моложе, откажитесь от классических сочетаний, выбрав вместо этого современные кофты, брюки-бананы, и создайте яркий контраст за счет аксессуаров.

Юбка с запахом

Юбки с запахом остались где-то далеко в прошлом. Впрочем, их следует отправить туда еще на некоторое время. Вместо этого следует выбрать современные модели, которые выглядят свежо и модно.