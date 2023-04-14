 

В одной из квартир на севере Москвы загорелся холодильник

14.04.2023, 15:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В многоэтажке на территории Северного административного округа Москвы случился пожар. Уточняется, что в одной из квартир загорелись холодильник, личные вещи и мебель.

Подразделения МЧС спасли трех человек, передает телеканал “360”, ссылаясь на источник. Известно, что огонь успел распространиться на четыре квадратных метра. По предварительным данным, два человека погибли.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06.21 / Организаторы занялись подготовкой проведения этапа «Формулы-1» в Ленобласти

13.08.20 / Президенты Польши и стран Балтии предложили помощь Белоруссии

23.06.21 / Обратная сторона возвращения к норме – CNN о росте преступности в США

15.09.20 / Тихановская предсказала отказ Лукашенко от власти в Белоруссии

13.02.21 / Добровольцы ВСКС присоединились к ликвидации последствий взрыва во Владикавказе

16.05.22 / Глава МИД Турции провел переговоры с генсеком НАТО

14.12.20 / Из-за непогоды в пяти областях Украины обесточены более 100 населенных пунктов – ГСЧС

24.08.22 / В таджикской диаспоре рассказали об изменении брачных предпочтений у мигрантов в России

23.10.20 / Онлайн-урок географии в честь открытия Антарктиды собрал 8 млн зрителей

14.02.22 / Болгария отказалась продолжать строительство АЭС «Белене»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика