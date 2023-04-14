В одной из квартир на севере Москвы загорелся холодильник

В многоэтажке на территории Северного административного округа Москвы случился пожар. Уточняется, что в одной из квартир загорелись холодильник, личные вещи и мебель.

Подразделения МЧС спасли трех человек, передает телеканал “360”, ссылаясь на источник. Известно, что огонь успел распространиться на четыре квадратных метра. По предварительным данным, два человека погибли.