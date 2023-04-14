Защитить историю страны – журналисты France 24 поговорили с российскими солдатами, которые готовятся отражать контрнаступление украинцев

Съёмочная группа France 24 посетила лагерь, где проходят подготовку российские войска, которым предстоит сдерживать украинское контрнаступление. Как рассказали русские корреспондентам канала, они гордятся тем, что защищают историю своей страны — и предстоящий переход украинцев в атаку их не пугает.

Наше точное местоположение — военная тайна: мы примерно в 30 километрах от линии фронта. Здесь готовятся к бою российские войска.

Большинство солдат здесь — не профессиональные военные, а мобилизованные из Сибири. Они уже побывали на фронте, и теперь готовятся туда вернуться.

Один из российских солдат, который в прошлом служил в рядах вооружённых сил, но всего шесть месяцев назад был электриком, говорит, что участвует в боевых действиях с гордостью.

СОЛДАТ: У меня дед воевал, и я должен с честью защищать историю своей страны. Поэтому я здесь.



Ему известно, что российским силам предстоит сражаться против танков Leopard, отправленных с Запада.

СОЛДАТ: Наши машины намного манёвреннее, хоть и легче — и во многом они лучше, чем танки Leopard.



Один из мобилизованных поделился с нами своими страхами.

СОЛДАТ: Самое трудное — быть далеко от дома и семьи. К этому очень сложно привыкнуть. Я вот не могу. Сейчас война, и я боюсь, что дети останутся без отца, а жена — без мужа. А смерти как таковой не боюсь.



Ещё один российский солдат сказал, что контрнаступления врага не боится.

СОЛДАТ: Всё ломается, всё убивается. Непобедимых нету.



Эти солдаты находятся на фронте уже полгода и надеются скоро отбыть домой — но, поскольку зима на исходе и уже начинается весна, шансы на это крайне малы.

Дата выхода в эфир 13 апреля 2023 года.