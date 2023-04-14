 

Защитить историю страны – журналисты France 24 поговорили с российскими солдатами, которые готовятся отражать контрнаступление украинцев

14.04.2023, 15:39, Новости дня
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Съёмочная группа France 24 посетила лагерь, где проходят подготовку российские войска, которым предстоит сдерживать украинское контрнаступление. Как рассказали русские корреспондентам канала, они гордятся тем, что защищают историю своей страны — и предстоящий переход украинцев в атаку их не пугает.

Наше точное местоположение — военная тайна: мы примерно в 30 километрах от линии фронта. Здесь готовятся к бою российские войска.

Большинство солдат здесь — не профессиональные военные, а мобилизованные из Сибири. Они уже побывали на фронте, и теперь готовятся туда вернуться.

Один из российских солдат, который в прошлом служил в рядах вооружённых сил, но всего шесть месяцев назад был электриком, говорит, что участвует в боевых действиях с гордостью.

СОЛДАТ: У меня дед воевал, и я должен с честью защищать историю своей страны. Поэтому я здесь.
 
Ему известно, что российским силам предстоит сражаться против танков Leopard, отправленных с Запада.

СОЛДАТ: Наши машины намного манёвреннее, хоть и легче — и во многом они лучше, чем танки Leopard.
 
Один из мобилизованных поделился с нами своими страхами.

СОЛДАТ: Самое трудное — быть далеко от дома и семьи. К этому очень сложно привыкнуть. Я вот не могу. Сейчас война, и я боюсь, что дети останутся без отца, а жена — без мужа. А смерти как таковой не боюсь.
 
Ещё один российский солдат сказал, что контрнаступления врага не боится. 

СОЛДАТ: Всё ломается, всё убивается. Непобедимых нету. 
 
Эти солдаты находятся на фронте уже полгода и надеются скоро отбыть домой — но, поскольку зима на исходе и уже начинается весна, шансы на это крайне малы.

Дата выхода в эфир 13 апреля 2023 года.


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