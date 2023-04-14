Нейросеть «Жириновский» примет участие в выборах президента 2024

Центральная избирательная комиссия сообщила, что не видит оснований для отказа в регистрации нейронной сети «Жириновский» в качестве участника президентских выборов в 2024 году.

В комиссии пояснили: поскольку нейросеть, по заверениям её создателей и партии ЛДПР, обладает всеми свойствами оригинала и обучена на его высказываниях и статьях, она может считаться «полноценным заменителем оригинального кандидата» в контексте выборов.

«5-6%, я думаю, этот кандидат наберёт, как и на предыдущих выборах. Определимся чуть позже, потому что пока неясно, какие результаты готовить для КПРФ», – сказала глава ведомства Элла Памфилова.

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