Кардиолог Гричук: простые действия значительно снижают риск сердечных заболеваний

По словам врача, снизить риск сердечных заболеваний можно, предпринимая простые шаги, например, отказываясь от вредных продуктов. Доктор пояснил Top24.news, что одним из простых действий для улучшения здоровья является отказ от соли. Гричук считает, что россияне потребляют слишком много натрия: 12 граммов – это среднесуточная норма. По словам кардиолога, многие люди потребляют соль в продуктах, которые не очевидны (например, замороженные продукты, хлеб и сыр). Соль, которая увеличивает задержку жидкости в организме, может повышать кровяное давление, что, в свою очередь, приводит к гипертонии.

Другие факторы, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний, включают правильное питание, регулярные физические упражнения, употребление большого количества воды и контроль артериального давления.

Кардиолог советует: “Даже если у вас никогда раньше не было проблем с сердцем, не игнорируйте поначалу тревожные симптомы, которые могут показаться незначительными – усталость, слабость и скачки пульса”.MedikForum.ru ранее писал о том, какие виды боли ни в коем случае нельзя игнорировать.