МЭА : Российский импорт нефти вырос в марте до самого высокого уровня за три года

В своем последнем ежемесячном отчете Международное энергетическое агентство сообщило, что экспорт российской нефти вырос в марте 2023 года до самого высокого уровня с апреля 2010 года.

В феврале общее количество поставок выросло до 8,1 миллиона баррелей в день (б/с), а количество отгрузок достигло 3,1 миллиона. Предполагаемый доход составил $12,7 млрд (падение на 43% по сравнению с прошлым годом).Аналитики агентства ожидают, что к 2023 году мировое потребление нефти достигнет рекордно высокого уровня в 101,9 млн баррелей в день. По данным МЭА, до 90% роста ожидается от Китая и стран, которые он поддерживает. Сокращение добычи ОПЕК+ в тот же период времени приведет к глобальному снижению на 400 000 баррелей в день – увеличения добычи другими странами будет недостаточно для компенсации.

Добровольное ограничение добычи ОПЕК+ и заявление РФ о сокращении добычи, по-видимому, были попыткой стабилизировать цены во время потрясений, произошедших в середине марта. МЭА отмечает, что, возможно, рост мировых запасов также был одним из факторов. Согласно отчету агентства, промышленные запасы в странах-членах Организации экономического сотрудничества и развития выросли на 53 млн баррелей по сравнению с январем и достигли 2,8 млрд, что является самым высоким уровнем с июля 2021 года. В феврале рост продолжился, но в марте произошло падение на 39 млн баррелей. Это рекордное месячное снижение для этого года.

Аналитики МЭА считают, что эти факторы могут привести к дефициту предложения во второй половине 2023 года. По мнению агентства, объявленные сокращения, скорее всего, усилят напряженность и приведут к росту цен как на сырую нефть, так и на нефтепродукты.