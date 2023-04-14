СМИ: Илон Маск обманом заманил журналиста BBC в туалет и окунул его головой в унитаз

Громким скандалом закончилось интервью, которое британскому телеканалу BBC дал 10 апреля Илон Маск.

В ходе беседы корреспондент Джеймс Клейтон назвал одного из богатейших людей планеты «гендерным узурпатором и сатрапом Москвы», после чего Маск пригласил журналиста на экскурсию по офису Twitter.

– Он показал мне свой кабинет, столовую, а потом предложил осмотреть «инновационный туалет». Когда мы зашли в кабинку, Маск ударил меня под коленки и трижды окунул головой в унитаз, – рассказал Клейтон.

Предприниматель призвал не драматизировать ситуацию и обвинил журналиста в провокации.

– Всё было не так. Сотрудник BBC хамил мне больше часа, а на экскурсии в туалете он банально поскользнулся и упал головой в сортир. Никто его и пальцем не трогал, – написал Маск в своём Twitter.

Ассоциация журналистов Великобритании потребовала возбудить против миллиардера уголовное дело, а также призвала мировые СМИ отказаться от общения с Маском. Как отмечается в опубликованном на сайте организации заявлении, Клейтон выполнял свой профессиональный долг корректно, тогда как владелец Twitter сознательно подверг жизнь и здоровье корреспондента опасности.

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