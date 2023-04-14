 

Собянин: Жители ТиНАО получат удобный подъезд к станции Санино

14.04.2023, 14:25, Новости дня
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К станции Санино будет вести новая дорога протяженностью четыре километра. Ведется ее проектирование, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник уточнил, что дорога протянется до поселка Кокошкино. Она пройдет от Боровского и от Зайцевского шоссе

Проектирование завершится до конца 2023 года. Дорогу планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году.

До станции Санино запустят маршруты городского общественного транспорта. Жители близлежащих населенных пунктов получат комфортный способ передвижения.

По словам Собянина, запланировано строительство новых дорог и пешеходных тротуаров, реконструкция существующих улиц, строительство здания конечной станции наземного общественного транспорта, благоустройство территории. В рамках проекта установят автобусные павильоны и наружное освещение.

“Всего с 2012 года в ТиНАО построено больше 350 км автомобильных дорог, а до конца 2024 года введем в эксплуатацию еще 70 км”, – написал Собянин.

Третий и четвертый центральные диаметры (МЦД-3 и МЦД-4) запустят до конца 2023 года. Они свяжут Зеленоград и Раменское, Железнодорожный и Апрелевку. Для миллионов жителей Москвы и области передвижение по городу станет комфортнее и экономнее.


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