Такер Карлсон – в США арестовали автора утечки, а не власть имущих, которые лгут об американских военных на Украине

В США арестовали предполагаемого организатора утечки секретных документов — им оказался 21-летний военнослужащий ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс. Как заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, его арестовали за то, что он раскрыл ложь администрации президента Джо Байдена о ситуации на Украине.

Добрый вечер! Добро пожаловать на передачу Tucker Carlson Tonight. За последние 14 месяцев мы слышали две основные вещи о войне на Украине. Во-первых, что война на Украине — это война за национальный суверенитет, а не опосредованная война между сверхдержавами. РФ вторглась на Украину. Это аморально. А Соединённые Штаты поддерживают Украину, потому что поддерживают демократию. Но сами Соединённые Штаты не воюют с Россией — это война Украины.

Второе, что мы слышим снова и снова, это то, что Украина выигрывает эту войну. Украинские военные храбрые и благородные, российские — злые и бездарные. Украина побеждает Россию, и в конце концов её победа неизбежна.

Вам отлично известны эти утверждения, потому что вы ежедневно слышали их с февраля прошлого года. Их повторяли все власть имущие в США: Пентагон, Белый дом, лидеры обеих партий в конгрессе, руководители компаний и знаменитости. И чаще всего вы слышали эти утверждения практически из каждого средства массовой информации.

Это основные тезисы о войне на Украине, но оба — ложь. Нам стало известно о том, что это ложь, благодаря утечкам разведданных о войне, которые стали появляться в социальных сетях в конце прошлой недели. Среди прочих социальных сетей документы с брифингов стали появляться и в Twitter.

Эти материалы показали, что на самом деле это не война Украины — это наша война. Соединённые Штаты — это непосредственный участник войны против России. В этот самый момент американские солдаты сражаются с российскими военными. Это не региональный конфликт в Восточной Европе — это открытая война между ведущими ядерными сверхдержавами мира. И всё же США официально не объявляли о начале войны. Её не санкционировал конгресс. Поэтому эта война нарушает американское законодательство. Это преступление.

Второе, что нам стало известно из утечки: несмотря на прямое участие США, Украина проигрывает эту войну. На каждого убитого россиянина приходится семь убитых украинцев. Украинская противовоздушная оборона абсолютно разрушена. Украина проигрывает.

И администрации Байдена это прекрасно известно. Они в панике. И при этом они всё время врут об этом. Например, всего две недели назад министр обороны США Ллойд Остин заявил в сенате, что военная мощь России, цитирую, «ослабевает». Иными словами, РФ проигрывает войну. Это была ложь. Остин знал, что это ложь, но повторил её во время дачи показаний в конгрессе. Это преступление. Но Ллойда Остина не арестовали.

Вместо этого единственный, кого задержали и кто, вероятно, останется единственным задержанным, — 21-летний американец, который служит в ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс, автор утечки, показавшей, что Ллойд Остин лгал.

Он раскрыл преступления, а значит, он преступник. Именно так работает Вашингтон: говорить правду — единственный настоящий грех.

При этом наши средства массовой информации существуют и имеют конституционные гарантии как раз для того, чтобы противостоять этому абсурду. Их единственная задача — говорить правду. И всё же сегодня СМИ радуются поимке парня, который рассказал американцам, что же на самом деле творится на Украине. Они относятся к нему, как к Усаме Бен Ладену, а может, и хуже, потому что, в отличие от «Аль-Каиды»*, этот парень, по всей видимости, расист.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Дата выхода в эфир 13 апреля 2023 года.