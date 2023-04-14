Может ли декоративная косметика из SPF заменить солнцезащитный крем?

Для защиты кожи от воздействия ультрафиолетовых лучей разработана специальная косметика с SPF – фактором защиты от солнца. Всем известно, что желательно пользоваться качественными средствами. Но при этом возникает вопрос, достаточно ли будет для защиты от солнца только тонального крема или другого декоративного средства, содержащего SPF.

Сколько нужно SPF-средства для защиты от солнца

Для того чтобы обеспечить качественную защиту от солнца, на кожу лица понадобится нанести SPF-средства не менее одной трети чайной ложки, а это примерно 1,23 миллилитра. Если говорить о декоративной косметике, то не каждому захочется пользоваться тональным кремом в таких количествах. Обычно для нанесения на лицо достаточно одной-двух горошин тонального крема, но в этом случае SPF-фактор окажется существенно меньше того значения, что указано на упаковке. Количество SPF-фактора в тональных средствах редко превышает значение 10-25, а этого в весенне-летний период слишком мало.

Поэтому лучше пользоваться специальными тонирующими солнцезащитными кремами, и тогда вам не понадобится использовать дополнительный слой декоративной косметики.

Как часто нужно обновлять косметику

Солнцезащитные средства на лице желательно периодически обновлять. Все дело в том, что активность химических фильтров теряется уже через полтора-два часа. А причиной уменьшения активности физических фильтров, отражающих солнечные лучи, является прикосновение к лицу в течение дня, а также естественное шелушение кожи.

Если вы большую часть дня проводите в помещении, то такая защита может оказаться достаточной. Хотя все равно лучше иметь у себя в сумочке или на рабочем столе или пудру, содержащую SPF, или легкий солнцезащитный спрей. Но если сли вам приходится долго находиться на улице, то солнцезащитные средство лучше обновлять каждые два часа.