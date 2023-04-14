Юбка мини – модный тренд весны-лета – 2023: как красиво вписать в свой образ этот наряд женщине за 50

В этом сезоне юбка мини находится на пике популярности, и наверняка многие представительницы прекрасного пола захотят добавить этот предмет одежды в свой образ. Это возможно, и возраст женщины не имеет никакого значения, если правильно подобрать наряд. Как именно это сделать, можно узнать из данной статьи.

В стиле бохо

Очень мудрый и правильный выбор, поскольку мини-юбка всегда гармонично вписывается в комплект одежды данного стиля. Особо привлекательно смотрится джинсовая юбка, которая в сочетании с оригинальной блузой из натуральных материалов будет выглядеть максимально гармонично и нарядно, а также наверняка превратит наряд в омолаживающий.

В повседневном стиле

Юбка из джинсовой ткани длины мини отлично смотрится с простой футболкой. Ее можно надеть с кроссовками или кедами, отлично подойдут босоножки или лоферы. Верх предпочтительно выбрать светлым (в идеале подойдет белый цвет), обувь сочетать с топом. Отличным вариантом станет рваная джинсовая юбка.

Кожаная

Также очень стильный и оригинальный вариант. Выберите прямую короткую кожаную юбку и наденьте ее вместе с удобным топом (можно также остановить свой выбор на простой футболке). Цвет подбирается в зависимости от вашего вкуса. Белая юбка с белым топом превратит комплект в нарядный, черная с белым верхом — это мода и классика, неподвластная времени.

Тотальный черный лук

Отличный выбор для дам после пятидесяти, который будет уместным для любого выхода. Черный верх с черной мини-юбкой нельзя назвать мрачным, но легко можно охарактеризовать как эффектный и элегантный. Вы не прогадаете, если предпочтете в качестве верха топ-свитер без рукавов и мини-юбку асимметричного кроя.

Комплект пастельно-голубого цвета

Это очень красивое сочетание, которое подчеркивает женственность и наличие отменного вкуса. Голубой костюм с мини-юбкой со светло-бежевой обувью и сумкой гармонично сочетается с цветом кожи (и смуглой, и бледной), поэтому наверняка подойдет дамам любого цветотипа (теплого и холодного). Очень нарядный комплект, который однозначно вызовет восхищение окружающих.

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В технике колор-блок

Также очень удачное решение – выбрать предметы одежды, и в том числе мини-юбку, в стиле колор-блок. Выберите понравившуюся вам гамму, к примеру. Это может быть желто-оранжево-коралловое сочетание, отлично передающее тенденцию весенне-летнего настроения. Можно ограничиться двумя оттенками или добавить несколько тонов той же цветовой гаммы.

С плотными колготками

Если вы наденете мини-юбку с плотными непрозрачными колготками, от этого ваш лук только выиграет. Во-первых, черные плотные колготки визуально удлиняют ноги и делают их более стройными. Во-вторых, они скроют все небольшие недостатки на поверхности кожи, и ваш образ станет просто безукоризненным. Можете отдать предпочтение монохромному образу или гармонично сочетать светлый верх с темным низом (или наоборот).

С эффектной блузой

Отдайте предпочтение верху в виде блузы оригинального кроя, например с широкими рукавами-фонариками, рюшами, оборками и пр. Дополните наряд юбкой из любого материала (универсально привлекательным является лук с джинсовой юбкой), но вы можете экспериментировать и выбирать ткань по своему усмотрению.

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С прозрачным материалом

Очень креативный и экстравагантный выбор наряда, который никого не оставит равнодушным. Остановите свой выбор на необычной мини-юбке, к примеру выполненной из двух видов материалов (непосредственно сама юбка из непрозрачной ткани и дополняющий ее прозрачный материал длиной в пол). Выбор верха зависит от вашего вкуса, отлично смотрится топ без рукавов контрастного цвета.

С рубашкой

Очень простой и в то же время модный и элегантный образ. Сочетание черного и белого цвета всегда является выигрышным, поскольку относится к разряду классических. Рубашки сегодня в тренде, они заслуженно популярны, поскольку отличаются привлекательностью и практичностью. Обувь подобрать достаточно легко, также это зависит от вашего вкуса. Этот могут быть лоферы, балетки, кроссовки, кеды и др. Очень симпатично смотрятся кеды с шахматным принтом.

Вместо заключения

Определитесь с фасоном мини-юбки, но постарайтесь не делать ее слишком пышной. Прямой силуэт, юбка-карандаш и слегка расклешенная книзу модель будут отличным выбором который подчеркнет вашу элегантность.