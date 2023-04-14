Эксперты поддержали идею Путина о расширении льготной ипотеки

В минувший четверг, 13 апреля, российский лидер Владимир Путин принял руководителя “ДОМ.РФ” Виталия Мутка. Стороны, в частности, обсудили меры государственной поддержки в сфере недвижимости. Чиновник доложил президенту о высокой популярности программ льготного кредитования и семейной ипотеки.

Однако, по словам Виталия Мутко, более половины квартир в новостройках сегодня не удовлетворяют требованиям семей с детьми. Он подчеркнул, что 53% недвижимости приходится на однокомнатные квартиры, а также студии, площадь которых составляет 37 квадратных метров.

Владимир Путин предложил расширить льготную ипотеку на вторичную недвижимость, чтобы семьи с детьми могли приобретать квартиры большой площади на более выгодных условиях. Глава государства отметил, что данная мера также простимулирует строительную сферу.

Эксперты по недвижимости поддержали идею Владимира Путина. Так, представитель компании “ЦИАН” Алексей Попов выразил уверенность, что льготная ипотека на вторичную недвижимость станет особенно актуальной для городов с низким предложением нового жилья.

Руководитель портала “Мир квартир” Павел Луценко согласился с мнением своего коллеги. Однако эксперт отметил, что расширение льготной ипотеки может подтолкнуть продавцов на вторичном рынке поднять цены на недвижимость.