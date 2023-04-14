Москва завоевала гран-при премии “Умный город” за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства – Собянин

Эксперты отметили достижения Москвы в области цифровизации городского хозяйства. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Наградой отмечен цифровой двойник Москвы. Это точная 3D-копия города, необходимая при планировании строительства и контроле за реализацией проектов.

Также лауреатом стал Московский метрополитен. Его отметили за лучшее решение для обеспечения комфорта маломобильных категорий пассажиров.

Эксперты наградили туристический сервис RUSSPASS, с помощью которого можно спланировать поездку по России, сервисы “Запись к врачу”, “Мои платежи”, “Получение и оплата ЕПД” на портале mos.ru.

Награду получила система аналитики в городском видеонаблюдении. Нейронную сеть используют для безопасности горожан. Ежедневно она помогает выявлять около 500 нарушений содержания дворов и улиц.

Среди призеров = Инвестиционный портал Москвы. На нем доступны 30 услуг и сервисов для предпринимателей и инвесткарта для поиска нужного объекта и потенциальной аудитории под свой бизнес.

Также специалисты отметили электронную модель территориальной схемы обращения с отходами. Проект позволяет автоматизировать учет и контроль за обращением с твердыми коммунальными отходами.