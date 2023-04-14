 

Скандалы: «Обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями»

14.04.2023, 12:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Бывшие топ-менеджеры «ВСМПО-Ависма» вновь оказались в суде

На скамье подсудимых находятся экс генеральный директор предприятия Михаил Воеводин и бывший глава правового направления корпорации, корпоративный секретарь Артём Кисличенко. Согласно данным картотеки суда, им обоим предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями (статья 201 УК РФ). Артём Кисличенко проходит по делу как пособник преступления.

Ход судебного следствия в райсуде не комментируют. Судя по информации из картотеки суда, материалы поступили в декабре 2022 года, однако к рассмотрению по существу суд приступил лишь в прошлом месяце.

Адвокаты подсудимых от комментариев по делу также воздерживаются, ссылаясь на то, что должны согласовать свою позицию с доверителями.

Важно отметить, что аналогичные обвинения в злоупотреблении полномочиями уже предъявлялись Михаилу Воеводину в 2020–2021 годах. Тогда в Верхнесалдинский райсуд было направлено уголовное дело, согласно материалам которого сотрудники МВД обвиняли его в причинении «ВСМПО-Ависма» ущерба на сумму 130 млн рублей.

По версии следствия, в 2017–2019 годах Воеводин неправомерно санкционировал заключение договоров о продаже стружки титанового качества Feti без проведения тендера.

Товар ушёл компаниям «ПромИндустрия», «Интермикс Мет» и «Торгово-промышленный вектор». По мнению следствия, из-за того, что не был проведён анализ рыночных цен, стружка была продана по заниженной стоимости.

Однако в ноябре 2021 года уголовное дело было прекращено по ходатайству следователей. Поводом послужило примирение корпорации и Воеводина: в рамках арбитражного спора он согласился выплатить предприятию почти 1,7 млрд рублей.

Как следует из материалов предыдущего дела, после того как деньги поступили на счёт «ВСМПО-Ависма», корпорация поддержала ходатайство следствия о прекращении уголовного дела. Впрочем, это не устроило прокуратуру, которая пыталась оспорить решение райсуда в Свердловском областном суде. Однако там она потерпела неудачу: апелляционная инстанция оставила в силе решение о прекращении уголовного преследования Михаила Воеводина. По данным картотеки Седьмого кассационного суда общей юрисдикции, в дальнейшем обжаловать прекращение уголовного дела прокуратура не стала и оно вступило в законную силу.

Игорь Лесовских

Оригинал материала: “Октагон”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.12.21 / С 1 января TikTok в России будет доступен только пользователям Госуслуг

28.06.22 / Мнение: Семейный подряд на изнасилованиях

22.09.20 / Бекмамбетов в жюри, Кончаловский – в конкурсе: 42-й ММКФ объявил программу

23.07.22 / В борьбе с лишним весом способны помочь лекарства от мигрени

10.12.21 / Мнение: Британский суд разрешил выдачу Ассанжа США, которые планировали его убийство

30.10.22 / Мнение: В будущем демократии нет

15.12.22 / “Я пообещал ей”: Панайотов в будущем году соединится с выросшей красавицей-дочерью Началовой

10.02.23 / Мнение: ПТСР в США

01.12.22 / В рамках борьбы за национальные культурные ценности российских авиадиспетчеров обяжут говорить в эфире только по-русски

27.01.23 / Собянин: Пассажиры Московских центральных диаметров совершили около 200 миллионов бесплатных пересадок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика