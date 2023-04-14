Скандалы: «Обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями»

Бывшие топ-менеджеры «ВСМПО-Ависма» вновь оказались в суде

На скамье подсудимых находятся экс генеральный директор предприятия Михаил Воеводин и бывший глава правового направления корпорации, корпоративный секретарь Артём Кисличенко. Согласно данным картотеки суда, им обоим предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями (статья 201 УК РФ). Артём Кисличенко проходит по делу как пособник преступления.

Ход судебного следствия в райсуде не комментируют. Судя по информации из картотеки суда, материалы поступили в декабре 2022 года, однако к рассмотрению по существу суд приступил лишь в прошлом месяце.

Адвокаты подсудимых от комментариев по делу также воздерживаются, ссылаясь на то, что должны согласовать свою позицию с доверителями.

Важно отметить, что аналогичные обвинения в злоупотреблении полномочиями уже предъявлялись Михаилу Воеводину в 2020–2021 годах. Тогда в Верхнесалдинский райсуд было направлено уголовное дело, согласно материалам которого сотрудники МВД обвиняли его в причинении «ВСМПО-Ависма» ущерба на сумму 130 млн рублей.

По версии следствия, в 2017–2019 годах Воеводин неправомерно санкционировал заключение договоров о продаже стружки титанового качества Feti без проведения тендера.

Товар ушёл компаниям «ПромИндустрия», «Интермикс Мет» и «Торгово-промышленный вектор». По мнению следствия, из-за того, что не был проведён анализ рыночных цен, стружка была продана по заниженной стоимости.

Однако в ноябре 2021 года уголовное дело было прекращено по ходатайству следователей. Поводом послужило примирение корпорации и Воеводина: в рамках арбитражного спора он согласился выплатить предприятию почти 1,7 млрд рублей.

Как следует из материалов предыдущего дела, после того как деньги поступили на счёт «ВСМПО-Ависма», корпорация поддержала ходатайство следствия о прекращении уголовного дела. Впрочем, это не устроило прокуратуру, которая пыталась оспорить решение райсуда в Свердловском областном суде. Однако там она потерпела неудачу: апелляционная инстанция оставила в силе решение о прекращении уголовного преследования Михаила Воеводина. По данным картотеки Седьмого кассационного суда общей юрисдикции, в дальнейшем обжаловать прекращение уголовного дела прокуратура не стала и оно вступило в законную силу.

Игорь Лесовских

Оригинал материала: “Октагон”