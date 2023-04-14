“КОРТРОС” получила награду за лучшее медиа на рынке недвижимости

Директор управления пресс-атташе ГК “КОРТРОС” Ирина Опимах отметила, что канал на YouTube плавно вплетается в общую комплексную работу по управлению информационным полем.

“Каждую неделю команда управления пресс-атташе ГК “КОРТРОС” выпускает дайджест новостей компании и рынка, тщательно отбирая самые интересные и актуальные новости. В каком-то смысле мы стали инициаторами нового тренда на рынке, так как ряд организаций решил делать свои дайджесты”, – сказала она.

Опимах уточнила, что компания запустила ежедневные видеорелизы в июне 2020 года. Формат отличается стабильностью и актуальностью, подчеркнула она.

Успешность работы и продуктивность пиар-активности “КОРТРОС” доказывает рейтинг Единого ресурса застройщиков об использовании девелоперами телеграм-каналов. Аккаунт “КОРТРОС” стал единственным телеграм-каналом девелопера в списке.

Также ГК вошла в список 20 лучших организаций в области корпоративных коммуникаций и корпоративных отношений в России.

Группа компаний “КОРТРОС” работает в восьми регионах России. Проектные офисы расположены в Москве, Cанкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми. В 2019 году девелопер вошел в топ-20 рейтинга самых надежных застройщиков по версии Forbes.