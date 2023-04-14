 

«Если вас призвали, вы должны служить» – консул Германии в Москве отчитал уклонистов, пришедших за визами

14.04.2023, 10:33, Разное
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Консул Германии в Москве Клаус Шульц отчитал молодых россиян призывного возраста, которые пришли, чтобы получить визы и уехать в Европу, спасаясь от призыва.

Война в УкраинеНекоторым из них уже приходили вызовы – эти документы они принесли с собой в консульство, чтобы обосновать потребность в визе.

Дипломатический работник потребовал от них выстроиться в шеренгу во дворе консульства и прочитал им лекцию на тему того, как армия укрепляет характер и тело.

– Если бы я не отслужил в армии ФРГ в 1990-х, я бы не узнал, что такое истинный порядок. Если бы мой отец не отслужил в армии ГДР в 1960-х, он бы не преуспел ни в чём. Если бы мой дед… Ладно, достаточно примеров. Если вас призывают, вы должны идти и служить. Вы не должны ни с кем спорить, иначе у вас в стране будет бардак, – сказал он.

Консул также пригрозил посетителям в следующий раз «сдать их куда следует», а затем выгнал с применением трости.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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