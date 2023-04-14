Когда отключат отопление в Москве

В Москву пришла весенняя погода, постепенно столбик термометра поднимается выше десяти градусов, а многие горожане с нетерпением ждут отключения отопления. Постараемся разобраться, когда это произойдет, и как подготовиться к жизни без горячих радиаторов.

Прежде всего необходимо понять, что не существует конкретной даты отключения отопления. Соответствующее решение принимают власти столицы, ориентируясь на погодные условия. Действительно, каждый год календарные рамки сдвигаются на несколько дней.

Например, в прошлом году трубы в квартирах москвичей начали остывать 14 мая, а в позапрошлом – 10 мая. Для сравнения, в 2017 году отопление в столице отключили 1 мая, однако с 9 по 18 мая бушевали холода, поэтому горячую воду в дома экстренно вернули.

Итак, согласно нормативам, отключить отопление в квартирах можно, если температура воздуха держится на уровне выше восьми градусов минимум пять суток подряд. Ночное время тоже учитывается, поэтому если днем тепло, а ночью столбик термометра опускается ниже нормы, то придется потерпеть.

Кстати, радиаторы в квартирах остывают не сразу, их подтапливают после отключения, чтобы в случае необходимости снова вернуть тепло. В 2023 году стоит ориентироваться на начало мая, а пока что синоптики ожидают ночную температуру ниже нуля.

После отключения отопления при необходимости следует пользоваться портативными средствами, разумеется, не забывая о правилах пожарной безопасности. А в ближайшее стоит проверить квартиру на теплоизоляцию, а также заделать щели. Если же возникнут проблемы с радиаторами, то можно обратиться в управляющую компанию или на городскую горячую линию по номеру +7 800 100-23-29.