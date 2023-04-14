 

Охота ЕС за активами российского Центробанка обречена на провал

14.04.2023, 10:15, Новости дня
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Европейский союз хочет задействовать замороженные российские активы в восстановлении Украины, но это предприятие обречено на провал, пишет Die Welt. К такому отрезвляющему выводу пришли сами европейские чиновники, о чём свидетельствует неопубликованный документ, попавший в руки немецкого издания. Дело в том, что определить местонахождение денег крайне сложно, да и к тому же у Брюсселя нет права их конфисковать.


AP

Европейский союз хочет потратить замороженные российские активы на восстановление Украины, пишет Die Welt. Этого, к примеру, требует председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Многие депутаты Европарламента, а также страны — члены союза — в частности Польша, Латвия, Литва и Эстония — поддерживают эту инициативу. В истории ЕС этот план носит беспрецедентный характер, да и за его пределами такие случаи происходили крайне редко. К примеру, в 2003 году Министерство финансов США конфисковало часть активов иракского лидера Саддама Хусейна.

Европейская инициатива связана с большими трудностями и, как показывают последние данные, скорее всего, обречена на провал, продолжает издание. Ведь даже неизвестно, где именно находятся резервы российского Центробанка, — а они составляют самую большую часть замороженных денег (€300 млрд). Дело в том, что речь идёт не о золотых слитках в сейфах, а об активах, которые распределены по большому количеству счетов, связь которых с Москвой трудно установить. «Похоже, охота за сокровищами Набиуллиной в Европе окажется сложнее, чем изначально предполагалось», — заключает Die Welt.

В Еврокомиссии даже хотели наказывать те страны — члены ЕС, которые не предоставляют полную информацию о местонахождении российских активов. Но больше десятка государств этому воспротивились, так что инициативу пришлось свернуть. Да и к тому же найти деньги — это всего лишь первый шаг, отмечает издание: «Даже если Брюссель их найдёт, остаётся трудный вопрос: может ли ЕС воспользоваться этими деньгами для восстановления Украины? Политическая воля для этого есть. Но юридические преграды высоки. В одном неопубликованном документе, который попал в руки Welt, Еврокомиссия приходит к отрезвляющему выводу: замороженные резервы нельзя трогать, потому что однажды, когда боевые действия закончатся, их нужно будет возвращать России».

Но в Брюсселе придумали способ, как эти деньги всё же можно было бы задействовать в восстановлении Украины, продолжает немецкая газета. Некоторые европейские чиновники предлагают их инвестировать, а доходы передавать Киеву. Но что будет, если ЕС потерпит убытки, чего нельзя исключать? По имеющимся подсчётам, в худшем случае союз может потерять €4 млрд.

В том, что касается активов российских олигархов, ситуация также непростая. Трудности возникают уже при попытке их заморозить. До октября прошлого года ЕС арестовал €17 млрд. В марте 2023-го — после 12 месяцев боевых действий и десяти пакетов санкций — сумма увеличилась только до €21 млрд. Некоторые страны заморозили большое количество денег, например Бельгия и Люксембург, но другие не сделали практически ничего. Мальта собрала только €222 470, Греция — €212 201. При этом Еврокомиссия убеждена, что на территории ЕС можно найти ещё десятки миллиардов, но зачастую активы хорошо спрятаны: яхты принадлежат фирмам с непрозрачными структурами, а виллы — дальним родственникам, которых нет в санкционных списках.

И даже если европейские власти смогут найти деньги и заморозить их, у них нет права на конфискацию, отмечает издание. Она возможна только в том случае, если удастся доказать причастность их обладателя к совершению преступлений. ЕС нужно будет решать все эти вопросы через суд, а это может занять годы. К тому же некоторые русские уже смогли отстоять свои права в суде. Например, гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин. В прошлом году Италия заморозила его активы на общую сумму €105 млн. Но несколько недель назад суд Европейского союза отменил санкции, так как не удалось доказать прямую связь между ним и главой Кремля Владимиром Путиным.


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