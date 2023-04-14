Существует пять типов боли, которые нельзя игнорировать

Игнорирование постоянной боли, особенно в определенных частях тела, может привести к опасным последствиям.

Анальгетики доступны в аптеках и могут быть приобретены без рецепта. Многие люди, испытывающие различные виды телесных болей, игнорируют или подавляют их. Врачи предупреждают, что игнорирование болезненных состояний может иметь серьезные последствия, вплоть до смерти. Врачи советуют не игнорировать пять распространенных видов боли. Можно обратиться с ними непосредственно к медицинским специалистам.

Боль в груди

Причин боли в груди, включая ее распространение на руки или спину, множество. Боль в груди может быть острой или тупой, мучительной, неловкой или даже жгучей. Боль может быть кратковременной, продолжаться от пары минут до нескольких дней. Что вызывает боль в груди:

– ишемическая болезнь сердца,

– диссекция коронарной артерии,

– перикардит,

– гипертрофическая кардиомиопатия,

– рассечение аорты,

– аневризма аорты,

– пролапс митрального клапана,

– сердечный приступ,

– кислотный рефлюкс, изжога,

– заболевания легких, такие как пневмония и тромбоэмболия.

Боль в животе

Этот симптом может быть вызван расстройством желудка или более серьезными заболеваниями, такими как панкреатит и аппендицит. Он также может указывать на рак желудка и другие проблемы со здоровьем.

Боль в спине

При болях в спине, продолжающихся не менее 2 недель, необходимо обратиться к врачу. Это состояние вызывается межпозвоночными трещинами или переломами, а также проблемами с почками и мочевым пузырем.

Головные боли

Врачи упоминают высокое кровяное давление, кровоизлияние в мозг и опухоли, когда говорят о причинах головной боли.

Боль в ногах

Ишиас – это патология, которая может вызывать боль в спине. Врачи подчеркивают, что любая боль в ноге, которая усиливается или затрудняет движение (например, нога не поднимается), должна быть осмотрена специалистом. Боль в ногах, которая сопровождается отеком или покраснением ног, может быть признаком образования тромба.