Количество публикаций грантополучателей не уменьшилось

Российский научный фонд объявил итоги работы за 2022 год.

Крупнейший государственный институт, предоставляющий гранты для проведения исследований российским ученым. Александр Хлунов, директор Российского научного фонда, заявил, что условия, в которых работали российские исследователи в последний год (значительное сокращение контактов с частью мирового научного сообщества после начала военных действий РФ на Украине и волны миграции), не позволили фонду выполнить свою главную задачу – увеличить с 24 млрд рублей до 32 млрд, распределение грантов фонда, количество проектов с 5,1 “Грантодающая” машина РНФ в любом случае инерционна. Например, пандемия, которая поразит российское сообщество в 2020-2022 годах, отражается на деятельности РНФ.

РНФ считает, что на модель его фондов в прошедшем году не повлияли какие-либо проблемы в ходе реализации. Критерием эффективности РНФ является количество научных публикаций, которые были опубликованы в рамках предыдущих грантов. По состоянию на 2022 год оно практически не снизилось, несмотря на очевидное падение общего числа публикаций российских ученых с 2019 года согласно метрикам из Web of Science Core Collection.

Поддержка публикаций Российскими научными фондами прослеживается в динамике статей в первом квартиле WoS: В 2018 году она составляла 31,5%, в 2022 году – 37,8%. Грантополучатели, финансируемые РНФ, публикуются в топ-10 журналов по материаловедению и онкологии. (Химия, материалы, инженерия, но не медицина) получают наибольшее финансирование от РНФ, что составляет более трети.

Как и прежде, в первую пятерку списока организаций, сотрудники которых получали гранты Российского научного фонда, входят МГУ, а также СПбГУ, ИТМО, Казанский университет и Высшая школа экономики. Исследователи Северо-Западного федерального округа наиболее часто используют систему грантов (отчасти благодаря Сибирскому отделению РАН). Там самый высокий показатель – 52,3 РНФ на 1000 исследователей, в Центральном федеральном округе – 20,7, а в Северо-Западном федеральном округе – самый низкий. В Центральном федеральном округе самое большое количество грантополучателей. В Северо-Западном федеральном округе самый низкий показатель в РФ – 10.