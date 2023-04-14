Количество публикаций грантополучателей не уменьшилось
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Российский научный фонд объявил итоги работы за 2022 год.
Крупнейший государственный институт, предоставляющий гранты для проведения исследований российским ученым. Александр Хлунов, директор Российского научного фонда, заявил, что условия, в которых работали российские исследователи в последний год (значительное сокращение контактов с частью мирового научного сообщества после начала военных действий РФ на Украине и волны миграции), не позволили фонду выполнить свою главную задачу – увеличить с 24 млрд рублей до 32 млрд, распределение грантов фонда, количество проектов с 5,1 “Грантодающая” машина РНФ в любом случае инерционна. Например, пандемия, которая поразит российское сообщество в 2020-2022 годах, отражается на деятельности РНФ.
РНФ считает, что на модель его фондов в прошедшем году не повлияли какие-либо проблемы в ходе реализации. Критерием эффективности РНФ является количество научных публикаций, которые были опубликованы в рамках предыдущих грантов. По состоянию на 2022 год оно практически не снизилось, несмотря на очевидное падение общего числа публикаций российских ученых с 2019 года согласно метрикам из Web of Science Core Collection.
Поддержка публикаций Российскими научными фондами прослеживается в динамике статей в первом квартиле WoS: В 2018 году она составляла 31,5%, в 2022 году – 37,8%. Грантополучатели, финансируемые РНФ, публикуются в топ-10 журналов по материаловедению и онкологии. (Химия, материалы, инженерия, но не медицина) получают наибольшее финансирование от РНФ, что составляет более трети.
Как и прежде, в первую пятерку списока организаций, сотрудники которых получали гранты Российского научного фонда, входят МГУ, а также СПбГУ, ИТМО, Казанский университет и Высшая школа экономики. Исследователи Северо-Западного федерального округа наиболее часто используют систему грантов (отчасти благодаря Сибирскому отделению РАН). Там самый высокий показатель – 52,3 РНФ на 1000 исследователей, в Центральном федеральном округе – 20,7, а в Северо-Западном федеральном округе – самый низкий. В Центральном федеральном округе самое большое количество грантополучателей. В Северо-Западном федеральном округе самый низкий показатель в РФ – 10.
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