 

“Должен помогать на передовой”: соперника SHAMAN отправили отдавать долг родине

14.04.2023, 7:45, Новости дня
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Российский певец Ярослав Дронов впервые засветился на телевидении в третьем сезоне шоу “Голос” в 2014 году. Он дошел до финала и занял второе место. Его наставницей была Пелагея. Музыкант признавался, что ему не подходит обычное человеческое имя, да и фанаты раньше неоднократно сравнивали его с шаманом – так и родился псевдоним. В прошлом году имя SHAMAN зазвучало с новой силой на всю Россию. Автор песен и певец исполнил композицию “Я русский”, которая вмиг стала хитом и покорила сердца миллионов.

Сегодня певца SHAMAN знают все, а его песни наизусть поют тысячи фанатов на концертах. Артист активно гастролирует по России и ездит в новые регионы страны, где выступает перед местными жителями и военнослужащими, поднимая дух нации.

Недавно у SHAMAN появился конкурент. Певец Руслан Баринов сделал гимн СВО в поддержку России -песню “Крылья”. Бизнесмен Дмитрий Кудрявцев в беседе с “Дни.ру” заявил, что композиция звучит не менее патриотично, чем “Я русский”.

“Шаман один из сильнейших молодых патриотических музыкантов! Но мне удалось услышать отрывок песни “Крылья” Руслана Баринова, могу сказать, это реальный конкурент, хоть и стиль разный. Было бы интересно услышать даже дуэт Шамана и Руслана. И такой талант должен помогать нашим героям на передовой СВО, нужно обязательно парню исполнить песню вживую и поддержать солдат. Точного сходства у них нет, но есть общий настрой и атмосфера”, – рассказал предприниматель.


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