Крушение самолета в Антарктиде «заселило» остров Росса призраками погибших

28 ноября 1979 года экскурсионный самолет рейса 901 авиакомпании Air New Zealand столкнулся с горой-вулканом Эребус, что на острове Росса в Антарктиде. Это привело к гибели всех 257 пассажиров на борту.

Эта трагедия по сей день остается самым смертоносным происшествием в истории Новой Зеландии, хотя и не стала причиной полного закрытия индустрии туристических полетов в регион Антарктиды.

На том же острове Росса расположена новозеландская исследовательская база Скотт и станция Мак-Мердо, которая официально числится американской, но обслуживается в основном новозеландским персоналом.

Останки погибших пассажиров, после извлечения из-под обломков самолета, доставлялись на станцию Мак-Мердо, так как она ближе, более крупная и там были дополнительные помещения. Трупы находились там, пока их не перевезли в Новую Зеландию.

С тех пор персонал станции неоднократно заявлял, что после этого у них поселились призраки. Одна из них по имени Элли Барден рассказывала о том, что случилось, когда она однажды вошла в здание, которое ранее использовали как временный морг:

“Как только я вошла, я ощутила что-то странное. Я сделала пару шагов и волосы у меня на макушке встали дыбом – там были слышны шаги наверху, несомненно, чьи-то шаги. Я слышала медленный стук шагов. Я застыла на месте. Некто словно шел от задней части здания к передней”.

Надо ли говорить, что когда Элли вышла из помещения, то не нашла никого и ничего, что могло быть источником этих “звуков шагов”. На крыше здания никого не было, а до нее внутри тоже не могло быть никого, потому что Элли пришлось для входа отпирать тяжелый навесной замок.

Когда же она вернулась в здание чуть позже в тот же день, то там было тихо и ничего необычного она не видела и не слышала.

Персонал станции также рассказывал, что когда они бывали на непосредственном месте крушения самолета, то слышали там “бестелесные голоса кричащих людей”. Некоторые сообщали, что даже видели человеческие следы на снегу, которые возникали сами собой, словно их оставлял невидимый призрак.

Другие отмечали, что регулярно слышат чей-то шепот в темноте и звуки тихих шагов, когда никого нет рядом.

“Призраки преследуют Мак-Мердо. Я слышу об этом постоянно. Призраки авиакатастрофы у Эребуса обитают и в здании спортзале”, – говорит Элли Барден.

“И я и двое моих коллег испытывали то же самое, слышали чьи-то шаги. Когда я услышала шаги и связалась с коллегой, рассказав ему об этом, он заявил, что у него была похожая “встреча” на складе за несколько недель до этого”.