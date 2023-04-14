 

Крушение самолета в Антарктиде «заселило» остров Росса призраками погибших

14.04.2023, 6:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

28 ноября 1979 года экскурсионный самолет рейса 901 авиакомпании Air New Zealand столкнулся с горой-вулканом Эребус, что на острове Росса в Антарктиде. Это привело к гибели всех 257 пассажиров на борту.

Эта трагедия по сей день остается самым смертоносным происшествием в истории Новой Зеландии, хотя и не стала причиной полного закрытия индустрии туристических полетов в регион Антарктиды.

На том же острове Росса расположена новозеландская исследовательская база Скотт и станция Мак-Мердо, которая официально числится американской, но обслуживается в основном новозеландским персоналом.

Останки погибших пассажиров, после извлечения из-под обломков самолета, доставлялись на станцию Мак-Мердо, так как она ближе, более крупная и там были дополнительные помещения. Трупы находились там, пока их не перевезли в Новую Зеландию.

С тех пор персонал станции неоднократно заявлял, что после этого у них поселились призраки. Одна из них по имени Элли Барден рассказывала о том, что случилось, когда она однажды вошла в здание, которое ранее использовали как временный морг:

“Как только я вошла, я ощутила что-то странное. Я сделала пару шагов и волосы у меня на макушке встали дыбом – там были слышны шаги наверху, несомненно, чьи-то шаги. Я слышала медленный стук шагов. Я застыла на месте. Некто словно шел от задней части здания к передней”.

Надо ли говорить, что когда Элли вышла из помещения, то не нашла никого и ничего, что могло быть источником этих “звуков шагов”. На крыше здания никого не было, а до нее внутри тоже не могло быть никого, потому что Элли пришлось для входа отпирать тяжелый навесной замок.

Когда же она вернулась в здание чуть позже в тот же день, то там было тихо и ничего необычного она не видела и не слышала.

Персонал станции также рассказывал, что когда они бывали на непосредственном месте крушения самолета, то слышали там “бестелесные голоса кричащих людей”. Некоторые сообщали, что даже видели человеческие следы на снегу, которые возникали сами собой, словно их оставлял невидимый призрак.

Другие отмечали, что регулярно слышат чей-то шепот в темноте и звуки тихих шагов, когда никого нет рядом.

“Призраки преследуют Мак-Мердо. Я слышу об этом постоянно. Призраки авиакатастрофы у Эребуса обитают и в здании спортзале”, – говорит Элли Барден.

“И я и двое моих коллег испытывали то же самое, слышали чьи-то шаги. Когда я услышала шаги и связалась с коллегой, рассказав ему об этом, он заявил, что у него была похожая “встреча” на складе за несколько недель до этого”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.12.21 / Что мешает сбросить вес, мнение эксперта

15.12.20 / Израильский дрон напал на вице-спикера госдумы Гордеева из-за ошибки нейросети

09.11.22 / Newsweek – БРИКС становится привлекательнее, чем западные объединения

30.01.23 / Дженнифер Лопес, Ким Кардашьян, Опра Уинфри и другие звезды на праздновании юбилея Anastasia Beverly Hills

14.02.22 / Клава Кока оригинально поздравила поклонников с Днем влюбленных: “Любовь – это вы!”

13.05.22 / Мнение: США не помогут Украине?

13.05.21 / Комитет Госдумы поддержал введение штрафов за разглашение информации об увиденном на митингах

21.01.21 / В траурных образах: Дональд и Мелания Трамп покинули Белый дом, не дожидаясь инаугурации Джо Байдена

12.02.23 / Мнение: Поставки вина в Россию, доктор-робот и органы в обмен на свободу

20.01.23 / “Чтобы ты нас венчала”: дочь Янковского заявила матери о свадьбе за бугром

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика