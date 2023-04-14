Койевая кислота, эктоин и арбутин: что нужно знать о популярных компонентах в составе косметики

Что касается средств по уходу за кожей, почти каждый сезон появляется что-то новое. В центре внимания постоянно оказываются компоненты, о которых мы даже не слышали. Очень важно получать достоверную информацию о популярных веществах, входящих в состав косметики, и не попадаться на маркетинговые уловки.

Вот несколько популярных компонентов, входящих в состав различных косметических продуктов, которые можно использовать.

Арбутин

По словам экспертов, это отличный компонент в составе уходовых средств, который помогает бороться с пигментными пятнами.

Арбутин — это мощное осветляющее средство для кожи, которое эффективно помогает при гиперпигментации, возникающей при воздействии солнечных лучей, а также при наличии следов после акне. Однако его рекомендуется избегать во время беременности.

Средства с арбутином следует наносить один или два раза в день, чтобы добиться ровного тона кожи.

Лучше всего использовать для борьбы с пигментацией увлажняющий крем, предназначенный для жирной и склонной к акне кожи и содержащий арбутин.

Арбутин и азелаиновая кислота усиливают осветляющий эффект.

Эктоин

Хотя это и не новый компонент косметических средств, он по-прежнему привлекает к себе внимание благодаря своей многозадачности.

По словам экспертов, он хорошо подходит для увлажнения и улучшения кожного барьера. Его сравнивают с такими известными компонентами, как аминокислоты, ниацинамид, гиалуроновая кислота.

Эктоин также способен работать как защита от загрязнений. Он связывает влагу и может использоваться в тандеме с множеством других популярных ингредиентов, так как не вызывает раздражения, что делает его безопасным компонентом, который стоит попробовать.

Койевая кислота

Это активный компонент, полученный естественным путем в процессе ферментации. Он используется в уходе за кожей благодаря своим многочисленным полезным действиям.

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Койевая кислота работает как антиоксидант – борется с вредными свободными радикалами, предотвращая таким образом преждевременное старение кожи. Также она обладает легким противовоспалительным и антибактериальным свойствами.

Кроме того, это эффективный ингибитор тирозиназы. Это означает, что койевая кислота препятствует выработке слишком большого количества меланина в коже, что приводит к ее осветлению. То есть она помогает бороться с гиперпигментацией, вызванной солнечным излучением, и со следами от прыщей.

Койевая кислота подходит для ежедневного использования. Она не вызывает раздражения кожи.

Скорость действия койевой кислоты будет зависеть от уровня гиперпигментации, а также от процентного содержания и состава используемого продукта.

Результаты обычно можно увидеть спустя 4-6 недель регулярного использования, но заметное улучшение наступает при более длительном использовании.

Койевая кислота входит в состав легкой успокаивающей сыворотки, предназначенной для борьбы с покраснениями и воспалениями.

Биоретинол

Известно, что ретинол – это мощное средство, которое подходит далеко не для всех, так как является достаточно агрессивным.

Есть немало альтернатив ретинолу, и скоро могут появиться и другие биологические вещества, полученные путем выделения витамина А из растительных экстрактов.

Биоретинол обладает регенерирующим и противовоспалительным действием, уменьшает поры, нормализует выработку кожного сала, выравнивает тон кожи. Хотя он менее агрессивен, а по мнению некоторых экспертов, и менее эффективен, если использовать его постоянно вместо обычного ретинола, очевидно, что биоретинол выигрывает, поскольку не вызывает фотосенсебилизации кожи, ее сухости и шелушения.