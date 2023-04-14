Вау-эффект гарантирован: как сочетать этой весной кроссовки с любой модной моделью брюк

Что вы можете назвать своим любимым нарядом? Быть может, это элегантное платье с высокими каблуками или повседневная одежда: джинсы и кроссовки. Если ваша любимая вещь – это джинсы, позвольте ей немного “отдохнуть” и достаньте свои брюки, которые тоже можно сочетать с кроссовками.

Следует привыкнуть к тому, что кроссовки теперь принято носить не только во время занятий спортом. Это удобная обувь, и она много лет входит в число самых модных трендов. Кроссовки могут иметь самые разные дизайны, например обладать платформой или высоким верхом.

В продаже можно встретить и укороченные кроссовки, которые подходят для летней жары. Если вы не девушка на вечных высоких каблуках, вам определенно стоит привнести в свой гардероб кроссовки, которые можно было бы сочетать с брюками разного кроя. Создавайте комбо-наряды, которые наверняка станут вашими фаворитами.

С широкими и укороченными

С кроссовками вы можете сочетать широкие укороченные брюки классического черного цвета. Это придаст элегантности вашему образу, который будет одновременно еще и непринужденным. Сверху вы можете надеть женственную рубашку или простую футболку.

С брюками карго

Что касается модных тенденций 2023 года, можно с уверенностью сказать, что ретро-мода девяностых возвращается. Просто вспомните о кроп-топах, заколках-бабочках, лодочках-слингах и, конечно же, о брюках карго. Эти модели обычно имеют боковые карманы и широкий крой, но они неизменно хорошо сочетаются с кроссовками.

Сегодня даже знаменитости носят брюки карго и выглядят шикарно, как могли бы выглядеть и вы. С такими мешковатыми брюками можно сочетать даже массивные кроссовки, что позволяет сбалансировать образ и создать по-настоящему сногсшибательный повседневный наряд, который мгновенно выделяет из толпы.

С кожаными брюками

Шикарные кожаные брюки в стиле рок-н-ролл стали сегодня настоящей модной классикой, которая обязательно должна быть частью любого гардероба. Эти трендовые брюки отличная альтернатива для тех, кто не спешит надевать джинсы. Если вы считаете, что кожаные брюки предназначены для какого-то особого образа, похоже, пришло время пересмотреть свое мнение.

И нет, кожаные брюки больше не должны быть обязательно черными и плотно прилегать к коже. В этом году очень популярны модели свободного кроя. Например, обратите свое внимание на брюки-кюлоты, которые обеспечивают больший комфорт в ношении. Что же касается цветов, вы можете предпочесть даже коричневый, коралловый и красный.

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С брючным костюмом в спортивном стиле

Брючные костюмы теперь можно носить не только в сочетании с обувью на каблуках. Вы можете дополнить один из них шикарными ослепительно-белыми кроссовками, в которых вам будет удобно в любой ситуации. Для того чтобы сбалансировать образ, вы можете надеть еще и укороченный спортивный топ.

Похоже, эта комбинация готовится стать самой любимой на весну. Брючный костюм с негабаритным пиджаком можно сочетать с массивными кроссовками. Этот наряд будет потрясать всех вокруг, а вы будете чувствовать себя непревзойденно. Сочетание повседневного и элегантного позволяет совмещать между собой комфорт и стиль.

С мешковатыми брюками из легкой ткани

В чем еще можно чувствовать себя более комфортно, как не в легких брюках из ткани? Они могут иметь мешковатый крой, отчего становятся еще более удобными. При этом цвет брюк может быть совершенно разным. Но, если вы выберете летний яркий оттенок, он особенно хорошо будет сочетаться с белыми кроссовками.

Чтобы создать модный, но в то же время непринужденный образ на весну, следует выбрать самые элегантные брюки, к которым можно добавить куртку или вязаный свитер, что подготовит вас к свиданию.