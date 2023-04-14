 

Мнение: О близком завершении конфликта… Новый «Стамбул» на горизонте?

14.04.2023, 2:27, Разное
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Похоже, #Украина обойдётся и без «решительного» весеннего (или летнего, или осеннего, их вообще хоть какого-нибудь) наступления. На горизонте появился человек-символ, с которым теперь неразрывно связано модное понятие «жест доброй воли». И это явно неспроста.

Что-то затевается под шумок разговоров о том, что «украинский #кризис» — это надолго.

Небезызвестный Владимир Мединский внезапно признался в “«огромной любви»” к Украине. И сказал, что у России нет конфликта с украинцами. «У нас есть, к сожалению, конфликт традиционных колониалистов, которые веками строили успешные колониальные империи, с территорией, которая не захотела быть колонией», — заявил Владимир Мединский. Но не уточнил, кого именно в этом конфликте считает колониалистами. Одновременно с этим помощник президента РФ сообщил: «Я не испытываю ненависти к украинскому народу и к Украине. Мне глубоко симпатичен украинский народ. И я испытываю огромную любовь к этой земле и к ее истории, и к её героическому прошлому».

В Киеве, понятное дело, к этим словам отнесутся по принципу Timeo Danaos et dona ferentes.

А вот в России первый вывод, который напрашивается из-за этой тирады, состоит в том, что огромная любовь Владимира Мединского к Украине является «проставкой к новому Стамбулу». Эта риторическая юстировка производится на всякий случай, т.к. из-за срыва контрнаступления Киева потенциально открывается форточка окна возможностей реализовать загадочные цели СВО без поражения «одной из сторон».

Вот только что теперь придётся сдать?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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