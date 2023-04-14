«Не позволим работать под прикрытием»

Норвегия высылает 15 российских дипломатов по подозрению в шпионаже.

О том, что Норвегия высылает в общей сложности 15 человек из российского посольства в Осло, стала известна в четверг, 13 апреля. Власти королевства считают, что эти лица находились в Норвегии лишь под видом дипломатов, но на самом деле являются агентами российской разведки.

Норвежские власти следили за деятельностью этих лиц в течение некоторого времени, заявляет Министерство иностранных дел.

«15 сотрудников разведки занимались деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом», — цитирует министра иностранных дел Анникен Хютфельдт распространенный ведомством пресс-релиз.

Где именно якобы вели разведывательную деятельность 15 высланных дипломатов, не уточняется (помимо посольства в Осло, у РФ есть генеральные консульства в Киркенесе и в Баренцбурге, на архипелаге Шпицберген). Не детализируется и то, на какую из российских спецслужб они работали.

Согласно отчету, представленному норвежским властям в апреле 2022 года, в РФ в Норвегии было в общей сложности 40 дипломатов. 34 из них работали в посольстве в Осло.

Решение правительства, как считают местные эксперты, является ответом на изменившуюся ситуацию с безопасностью в Европе, которая привела к опасениям усиления разведывательной активности России.

ЦИТАТАМинистра иностранных дел Анникен Хютфельдт:

«Это важный шаг в противодействии и снижении уровня разведывательной деятельности в Норвегии и, таким образом, в защите наших национальных интересов. Мы относимся к этому очень серьезно и сейчас реализуем меры по противодействию деятельности российской разведки в нашей стране. Мы не позволим сотрудникам разведки действовать под дипломатическим прикрытием в Норвегии».

Указанные российские дипломаты должны в ближайшее время покинуть Норвегию. Это не первая высылка консульских работников за 12 месяцев: в апреле прошлого года трем россиянам пришлось покинуть страну, потому что Норвегия приняла их за сотрудников разведки. РФ ответила высылкой трех норвежских дипломатов. По данным ТАСС, и в этот раз РФ «даст соответствующий ответ».

Норвегия имеет посольство в Москве и генеральное консульство в Санкт-Петербурге, а также почетное консульство в Архангельске. Генеральное консульство в Мурманске было закрыто прошлым летом.

Министр Хютфельдт настаивает, что Норвегия хочет нормальных дипломатических отношений с Россией, несмотря ни на что:

«Я хотела бы подчеркнуть, что Норвегия стремится поддерживать нормальные дипломатические отношения с Россией и что российским дипломатам рады в Норвегии. Мы хотим, чтобы у РФ по-прежнему было функционирующее дипломатическое представительство в Норвегии, но не согласимся с тем, чтоб оно использовалось не по назначению — в целях проведения тайной разведывательной деятельности».

Дипломатический скандал — не единственный шпионский кейс за последнее время, ставший публичным в Норвегии. Местная полиция подозревает приглашенного бразильского исследователя Хосе Асиса Джаммарию в том, что он на самом деле тоже является российским разведчиком. Этот человек был арестован в Тромсе в прошлом году. На этой неделе арест был продлен еще на четыре недели.

В докладе об оценке угроз за этот год Норвежская полиция безопасности (PST) пишет, что «отношения между Россией и западными странами, включая Норвегию, изменились коренным образом», что влияет на угрозу шпионажа.

Ведомство называет РФ «самой большой разведывательной угрозой для Норвегии в 2023 году».

Согласно публичному докладу, спецслужба опасается, что россиян может интересовать Арктика, Шпицберген, военная поддержка Украины, расширение НАТО, энергетический сектор, технологии и то, как страна планирует справляться с возможной эскалацией ситуации в отношениях с Россией.

Амунд Треллевик

P.S.

Высылка 15 дипломатов посольства РФ в Норвегии является крупнейшим делом о персонах нон грата, которое Норвегия когда-либо возбуждала против России. «Реакция резко отрицательная. Это еще один крайне недружественный шаг, за которым последуют ответные меры», — письменно ответил на запрос газеты VG пресс-секретарь российского посольства Тимур Чеканов.

—