Чем опасны покупные пельмени: объяснил диетолог

Пельмени – одно из самых любимых угощений россиян. Их варят, жарят, из них готовят суп. Однако лепка пельменей в домашних условиях – процесс, требующий больших временных затрат. Кто не располагает подобным ресурсом, обычно ограничивается покупным продуктом.

В магазинах можно встретить племени с любой начинкой и в любом ценовом сегменте. Неизменным остается лишь одно – мясо, завернутое в тесто. Но не тут-то было… Зачастую в магазинных пельменях содержатся вредные для здоровья элементы.

Об этом рассказал диетолог Алексей Кабанов в интервью изданию “Газета.ру”. По его словам, в состав продукта могут входить соли, сахар и насыщенные жиры. Они, как утоняет RT, негативно влияют на сердечно-сосудистую систему человека, а также способствуют повышению уровня холестерина.

Эксперт, по данным телеканала “Царьград”, призвал очень внимательно изучать этикетку перед покупкой товара. Также он отметил, что важное значение имеют пропорция теста и состав мяса. Кстати, последнее можно заменить на рыбу – она полезнее.

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