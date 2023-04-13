 

Наличие боли в ключице может быть признаком рака

13.04.2023, 20:00, Разное
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Язва желудка может вызывать боль в плече или ключице. Иногда это является признаком рака.

Боль вокруг ключицы может указывать на инфекцию желудка. Это основано на данных Медицинского центра Университета Вирджинии. По словам исследователей, боль в ключице и плече иногда может быть самым очевидным признаком доброкачественной пептической язвы. Другим признаком патологии желудка является чувство жжения, кислотный рефлюкс и изжога, потеря веса, тошнота, рвота и отрыжка после приема жирной пищи.

Кроме того, боль в ключице может быть признаком других серьезных заболеваний, например, рака. Перикардит характеризуется болью вокруг данной области. Это может быть вызвано воспалением мембраны, удерживающей сердце вместе. Данная патология может вызывать резкую, пульсирующую боль в груди, особенно сильную под ключицей, а иногда и под шеей.

При сломанной ключице боль может быть внезапной и усиливаться при движении. При таком состоянии нередко вызывается щелкающий или скрежещущий звук, а также отек и онемение. Дистальный остеолиз (также известный как боль в ключице) может быть вызван небольшими трещинами, переломами или травмами на концах ключицы.

Когда ключица смещается, это может вызвать давление на кровеносные сосуды и нервы между костью и ребром. Этот синдром может вызывать боль в шее, плече, руке и кисти.
Хотя боль в ключице не является распространенным симптомом злокачественного заболевания, она может указывать на нейробластому. Эта редкая форма рака в основном поражает детей в возрасте до 12 лет. Злокачественное заболевание обнаруживается либо в надпочечниках, расположенных над почками, либо в нервной ткани, проходящей вдоль позвоночника в шее и тазу.


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