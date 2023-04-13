 

Незаконная ЧВК “Вагнер” передает ЕС “голубую метку”: судимый Пригожин о включении его компаний в черный список ЕС

13.04.2023, 19:41, Новости дня
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Евросоюз добавил в черный список ряд юридических лиц, включая ЧВК “Вагнер” и РИА ФАН. Пригожин прокомментировал рестрикции анекдотом про пиратов. Так, бизнесмен включил ЕС в собственный “голубой список”.

“Когда один пират приходит к другому и говорит:

— Мне передали голубую метку, знаешь ли ты, что это такое?

— Не черная, но тоже ничего хорошего. Поэтому мы включаем Евросоюз в “голубой список” и передаем ему “голубую метку”, – цитирует предпринимателя пресс-служба компании “Конкорд”.

Ранее глава «оркестра» отреагировал на введенные против “Конкорда” санкции Канады. Он иронично заявил, что действия страны стали “ударом значительно ниже пяток”.


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