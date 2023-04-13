Скандалы: «Нет на это денег»

Сбежавшие знаменитости столкнулись с финансовыми трудностями за границей

С момента начала СВО из России уехало большое количество молодых знаменитостей. Кто-то по глупости, кто-то от страха, а кто-то — чтобы не отставать от общего тренда. Тем не менее время идет, и большинство перебежчиков потихоньку возвращаются в Россию. Оказалось, что за границей их никто не ждет, а все возможности остались на родине.

Так, удивил своих фанатов экс-футболист «Зенита» Александр Кержаков. Как оказалось, он вместе с супругой сбежал из России в тот момент, когда была объявлена мобилизация. В интервью журналисту Нобелю Арустамяну он признался, что из-за сложившейся ситуации ему «захотелось поехать туда, где тепло, и просто быть там, а не в России». При этом финансовое состояние некогда лучшего игрока Российской премьер-лиги оставляет желать лучшего.

«Но купить сейчас недвижимость на Кипре, в Дубае ты не хочешь и не планируешь?» — спросил у футболиста Арустамян.

«Нет. У меня нет возможности. У меня тупо нет на это денег. Это второе. А первое — у меня нет желания это делать», — ответил Кержаков.

При этом в интервью спортсмен не забыл вспомнить о своей бывшей жене Милане Тюльпановой, заявив, что оставил ей столько денег на сына, что если бы она распределяла деньги по месяцам, то до его 16-летия раз в месяц ребенок бы получал 600 тысяч рублей.

Тюльпанова в разговоре с Daily Storm удивилась, услышав о заявлении Кержакова. Она отметила, что никаких алиментов в таком размере футболист на их общего сына не оставлял.

Пожалел о своем отъезде и любимец российских школьниц — тиктокер Даня Милохин. Молодой человек признался, что зря потерял связь с Россией, и пожаловался на то, что остался без денег.

«Мне мой продюсер говорил, типа, «брат, не теряй коннект с Россией, потому что в России все, ты начал с России». А я вот забил фиг, не стал его слушать, бросил Первый канал», — заявил он блогеру Эльдару Джарахову. Сейчас парень просто надеется, что он до сих пор звезда в родной стране.

По всей видимости, не лучшим образом обстоят дела и у футболиста Павла Мамаева. В начале СВО вместе с супругой Надеждой и маленьким сыном он перебрался в Дубай. Там пара открыла футбольную секцию для детей. Как ранее писал Daily Storm, многие предполагали, что спортивная академия понадобилась игроку не по зову сердца, а для того, чтобы избежать мобилизации. Ведь чтобы получить вид на жительство в ОАЭ, нужно либо вложиться в бизнес, либо приобрести недвижимость. Цены на жилье в связи с наплывом обеспеченных людей из РФ стали непомерно высокими, и многие решили вкладываться в бизнес.

В окружении пары рассказывают, что Павел и Надежда распродают все нажитое в России не от лучшей жизни. Дорогая жизнь в Дубае и новое дело требуют колоссальных инвестиций. Кроме того, не совсем устойчивое финансовое положение своего бывшего супруга подтвердила и Алана Мамаева. Девушка утверждает, что футболист даже не перевел в прошлом месяце 11 тысяч рублей алиментов на дочь, а недвижимость уже всю распродали.

Евгений Василенко

Оригинал материала: “Дейли Шторм”