 

«Голодовок не допущено, жалоб не поступало»

13.04.2023, 19:10, Разное
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Тюменский омбудсмен Сергей Миневцев уходит в отставку.


Сергей Миневцев. Фото: Дмитрий Ткачук / URA.RU

Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев уходит со своего поста. Информацию об этом он подтвердил «Новой газете». «По закону уполномоченный может избираться только два срока подряд по пять лет каждый. Я отработал два полных срока — с 2013 года. 24 мая заканчиваются мои полномочия», — рассказал Миневцев.

По закону Тюменской области об уполномоченном по правам человека омбудсмен выбирается депутатами облдумы на пятилетний срок полномочий и не больше двух сроков подряд.

Миневцев до 2013 года работал главврачом Тюменской областной клинической больницы, в 2004–2005 годах был замдиректора департамента здравоохранения Тюменской области. Зимой 2020 года в Тюмени группа инвалидов во главе с активистом Андреем Романовым объявила голодовку. Протестующие — примерно 20 человек — требовали, чтобы региональные власти, в частности, увеличили имущественный ценз, по которому определяется, может ли инвалид претендовать на помощь региона в покупке квартиры. До акции протеста он составлял чуть больше 100 тысяч рублей. По итогам восьмидневной голодовки протестующие добились своих целей:

областное правительство привязало ценз к средневзвешенной цене квадратного метра жилья и исключило из него стоимость средств реабилитации: костылей, инвалидных колясок.

Миневцев вместе с детским омбудсменом Андреем Степановым во время этого протеста часто дежурили у квартиры, где держали голодовку инвалиды, и говорили, что с теми все хорошо. На просьбу Миневцева пустить скорую в квартиру Романов сначала отвечал, что будет разговаривать только с губернатором или областным прокурором. Но на восьмой день у активиста сильно подскочило давление, и в квартиру пустили бригаду скорой. На этом голодовку завершили.

В отчете о своей работе в 2020 году Миневцев написал, что голодовок в регионе не было допущено.

Осенью 2022 года в интервью крупному городскому СМИ 72.ru Миневцев высказался по поводу административных дел о «дискредитации армии». По его словам, «когда идет спецоперация, плевать в спину государству — не дело». И добавил, что к нему жалоб, сопряженных с такими делами, не поступало. По данным картотек судов Тюменской области, за год существования в кодексе об административных нарушениях статьи о «дискредитации» (с 5 марта 2022 по 5 марта 2023 года) судьи рассмотрели 38 таких дел, в 33 случаях жители региона были приговорены к штрафам от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Мстислав Письменков

Источник: Новая газета


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