Мнение: Дефицит пробок для шампанского, запрет «ЁбиДоёби» и кто покупает русскую водку

1. Не всё в России легко поддаётся импортозамещению (ссылка):



В последнее время в России стало не хватать пробок из пробкового дуба, которые используются в бутылках шампанского. Об этом со ссылкой сразу на нескольких производителей вина сообщает Baza.

По их словам, проблемы возникли из-за очередных санкций. Ранее пробки завозили из Европы, но теперь приходится закупать их в Турции и на Кипре, причем на 20-30 процентов дороже, чем раньше. Так что в следующем году шампанское неизбежно подорожает.

При этом эксперты не исключают, что в перспективе бутылки с пробками останутся только в верхнем ценовом сегменте, а для обычных сортов будут использовать пластиковые пробки или алюминиевые винты.

Другой значимой проблемой становятся дубовые бочки для выдержки вин. Из-за санкций и дефицита их приходится менять на алюминиевые, что сказывается на вкусе и аромате.

С другой стороны, если россияне по-прежнему пьют шампанское, значит, не так уж плохо идут дела в России. Вопреки чаяниям наших недругов, санкции повлияли на российскую экономику лишь по мелочи. В целом, жизнь продолжается своим чередом.

2. Мы уже обсуждали проблему засилья названий на латинице в нашей сфере услуг, торговли и общепита. Однако некоторые названия на кириллице также вызывают вопросы (ссылка):



Красноярский арбитражный суд обязал сеть ресторанов суши и роллов «Ёбидоёби» сменить название в течение трех месяцев. О решении говорится на сайте органа.

Обосновывая принятое решение в суде подчеркнули, что текущее название противоречит общеизвестным принципам гуманности и морали, так как оно находится в открытом доступе и может вызывать у людей ассоциации с ненормативной лексикой.

Полагаю, оно и правильно. Отмена правил и приличий ни к чему хорошему не приводит. Доказано и нашими девяностыми, и ядовитым интернетом нулевых, и всем современным Западом с его поклонением срамцам.

3. Кто бы мог подумать (ссылка):

В 2022 году мировым лидером по импорту водки из России стал Израиль. Крупнейшего импортера российского алкогольного напитка назвали РИА Новости на основе данных платформы ООН Comtrade.

Отмечается, что в 2022 году страна увеличила закупки водки в денежном выражении более чем в четыре раза — до 24,7 миллиона долларов с 5,7 миллиона долларов в 2021 году. Второе место в рейтинге отошло Германии, которая сократила импорт российской водки с 43,4 миллиона долларов до 7,5 миллиона долларов.

С Германией всё понятно: немцы по указке США ввели санкции. Похоже, теперь евреи перепродают им нашу водку. Или, возможно, дело просто в том, что в Израиль в прошлом году массово переехала российская творческая интеллигенция. Надо будет посмотреть, как обстоят дела с экспортом свинины в Израиль — подозреваю, тоже растёт.