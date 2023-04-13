Непомнящий потерпел поражение в четвертом раунде матча за титул чемпиона мира по шахматам

В матче четвертого тура чемпионата мира по шахматам российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерпел поражение от китайца Дина Лижэня.

32-летний Ян Непомнящий, пытается выиграть чемпионат мира по шахматам уже во второй раз. В этот раз он играл черными фигурами. На 47-м ходу партия была закончена его поражением.

После четвертой партии счет снова стал равным – 2:2. Следующая партия состоится в Астане 15 апреля. Победителем турнира станет игрок, набравший наибольшее количество очков (но не менее 7,5).

Магнус Карлсен, действующий чемпион Норвегии, отказался защищать свой титул из-за отсутствия мотивации. Он победил Непомнящего в декабре 2021 года со счетом 7,5:3,5.