В первом квартале внешний долг России снизился до самой низкой отметки за последние 16 лет

Центральный банк сообщил, что в первом квартале общий внешний долг РФ составил $357,9 млрд, это на 5,9% меньше, чем на начало 2023 года.

В комментарии регулятора говорится, что “в значительной степени динамика была обусловлена снижением внешнего долга прочих секторов в части прямого инвестирования”. На 1 апреля объем внешних займов органов управления снизился на $5,9 млрд до $40,2 млрд. Внешний долг Центрального банка РФ и российских банков снизился с 93,4 млрд долларов до 92,5 млрд долларов.

Сегодня, 13 апреля, Центральный банк опубликовал пересмотренную оценку международных резервов России. По состоянию на 7 апреля они составляли $600,8 млрд. За неделю они увеличились на $6,9 млрд. или 1,2%.

В конце марта Банк РФ представил более точную оценку российского внешнего долга. Она была обновлена по состоянию на 1 января 2023 года. Общая сумма внешнего долга составила 380,5 млрд долларов. Отдельно отмечается, что в прошлом году внешний долг РФ был больше на 101,81 млрд долларов.

Антон Силуанов, министр финансов, ранее заявил заявил, что государственный долг РФ на начало 2023 года составляет 15,1% от ВВП.