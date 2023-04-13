Суд сможет арестовывать подозреваемых через уведомления на Госуслугах
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Госдума в трёх чтениях приняла проект закона «Об электронном
аресте», согласно которому суд получит
право арестовывать подозреваемых дистанционно при помощи уведомления на
Госуслугах.
Лицо, получившее в личном кабинете сообщение об аресте,
должно незамедлительно изолироваться от общества и жить согласно распорядку СИЗО по месту регистрации. Согласно регламенту, арестованный должен
обеспечить себе трёхразовое питание перловой кашей и тюремной баландой, установить
нары, принимать не более 20 кг передач с воли в месяц, просыпаться и ложиться
спать в строго регламентированное время, работать на промзоне, ходить в душ в
составе группы.
Уведомление об аресте считается вручённым с момента появления в
личном кабинете, а если арестованный гражданин изменит свой режим в течение 14 дней после его получения, то он будет считаться беглым
преступником.
«Следственные изоляторы сейчас испытывают недостаток свободных мест, – пояснил автор законопроекта. – Электронный арест – это способ как
разгрузить систему, так и дать гражданам возможность
самостоятельно организовать себе общий или строгий режим в домашних условиях. Напоминаем,
что незнание о собственном аресте не избавляет от ответственности за побег, даже если таковым выступает ваша собственная квартира».
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