Суд сможет арестовывать подозреваемых через уведомления на Госуслугах

Госдума в трёх чтениях приняла проект закона «Об электронном

аресте», согласно которому суд получит

право арестовывать подозреваемых дистанционно при помощи уведомления на

Госуслугах.

Лицо, получившее в личном кабинете сообщение об аресте,

должно незамедлительно изолироваться от общества и жить согласно распорядку СИЗО по месту регистрации. Согласно регламенту, арестованный должен

обеспечить себе трёхразовое питание перловой кашей и тюремной баландой, установить

нары, принимать не более 20 кг передач с воли в месяц, просыпаться и ложиться

спать в строго регламентированное время, работать на промзоне, ходить в душ в

составе группы.

Уведомление об аресте считается вручённым с момента появления в

личном кабинете, а если арестованный гражданин изменит свой режим в течение 14 дней после его получения, то он будет считаться беглым

преступником.

«Следственные изоляторы сейчас испытывают недостаток свободных мест, – пояснил автор законопроекта. – Электронный арест – это способ как

разгрузить систему, так и дать гражданам возможность

самостоятельно организовать себе общий или строгий режим в домашних условиях. Напоминаем,

что незнание о собственном аресте не избавляет от ответственности за побег, даже если таковым выступает ваша собственная квартира».

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