В Подмосковье робот Светлана пригласила более 110 тысяч онкопациентов на прием к врачу

Робот приглашает на медицинский приём, кто ранее перенёс онкологию, но более года не обращался к врачу.

Первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова подчеркнула, что для онкопациентов на диспансерном наблюдении очень важно регулярно посещать врача и контролировать своё здоровье.

“Поэтому мы запустили обзвон онкопациентов с помощью голосового помощника. В настоящий момент робот обзвонил уже более 110 тысяч человек”, – добавила она.

Роботизированный подход способствует улучшению качества жизни пациентов, обеспечивая им доступ к необходимому лечению и регулярному медицинскому наблюдению.