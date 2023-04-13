 

В Подмосковье робот Светлана пригласила более 110 тысяч онкопациентов на прием к врачу

13.04.2023, 18:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Робот приглашает на медицинский приём, кто ранее перенёс онкологию, но более года не обращался к врачу.

Первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова подчеркнула, что для онкопациентов на диспансерном наблюдении очень важно регулярно посещать врача и контролировать своё здоровье.

“Поэтому мы запустили обзвон онкопациентов с помощью голосового помощника. В настоящий момент робот обзвонил уже более 110 тысяч человек”, – добавила она.

Роботизированный подход способствует улучшению качества жизни пациентов, обеспечивая им доступ к необходимому лечению и регулярному медицинскому наблюдению.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.09.20 / Бомбардировщики США летели к Крыму в сопровождении украинских истребителей – Минобороны

19.07.20 / Полиция в Портленде квалифицировала происходящее в городе как «гражданские беспорядки»

08.08.20 / США ввели санкции против главы Гонконга и десяти чиновников за подрыв демократии

18.02.21 / Трамп высказался о возможности участия в выборах президента США

22.09.21 / Королевский эксперт рассказала, когда может состояться встреча Елизаветы II с родившейся в США дочерью принца Гарри

30.04.21 / Роспотребнадзор дал рекомендации священникам на Пасху

21.10.21 / Должностных лиц “Укрзалізниці” подозревают в хищении почти 12 млн грн – НАБУ

30.04.22 / Стало известно о поддержке Германии запрета на импорт урана из России

04.04.22 / Джонсон захотел уговорить Шольца усилить давление на Россию

25.11.21 / Ford представила в США пикап Ford Ranger нового поколения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика