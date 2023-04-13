Скандалы: Форты на пляже или сотни тысяч за отель

Чего ждать туристам от курортов Крыма и Сочи в 2023 году

Туристический сезон на российских курортах второй год подряд пройдет в условиях спецоперации, закрытых аэропортов и санкций. Владельцы отелей Крыма рассчитывают заселить хотя бы половину номеров, но туристы бронировать жилье на полуострове не торопятся. А вот в Сочи от желающих отдохнуть нет отбоя: хорошие гостиницы быстро разбирают, а цены продолжают расти.

Представители гостиничного бизнеса рассказали Daily Storm, насколько подорожает отпуск у Черного моря и почему многие отельеры не могут прогнозировать, как пройдет летний сезон.

В Сочи опять все дорожает. Почему?

До туристического сезона еще три месяца, а в отелях Сочи уже понимают: лето будет прибыльным. Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию и территориальную близость к боевым действиям, россияне активно бронируют свободные номера и планируют отпуск.

«У нас трехзвездочный отель, но не в самом Сочи, а в поселке Нижняя Хобза. Мы планируем остаться на том же уровне заполняемости, что был в прошлом году. У нас стабильно было где-то 80-90%. В пиковые даты загрузка была и 100%. На данный момент уже есть даты, на которые прекращены продажи. Это, как обычно, самые горячие числа — очень хорошо раскупается июнь», — рассказывает Наталия Парова, представитель сети отелей Atelika Hotel Group.

По словам Паровой, спрос на сочинские курорты за последние сезоны почти не изменился, поскольку это единственное направление на юге России, куда все еще летают самолеты. Однако поведение потребителей все же стало иным, указывает собеседница. Глубина бронирований сократилась: туристы начинают готовиться к отпуску позже.

«Продажи, естественно, идут хорошо. При этом на июль-август эта глубина продаж не распространяется. Мне кажется, люди боятся далеко уезжать от дома и заранее все планировать. А на майские у нас где-то 60% загрузки. Но мы думаем, что где-то недели за две будет ажиотаж», — рассказывает Наталия Парова, представитель сети отелей Atelika Hotel Group.

Высоким процентом бронирования могут похвастаться и в сети отелей AZIMUT Hotels.

«В целом Сочи традиционно держится в топе направлений всегда, и на текущий момент там достаточно качественных средств размещения. Это, в частности, объекты суббренда «AZIMUT Парк» в Розе Хутор и санаторий «AZIMUT Здоровье Мыс Видный». Загрузка санаториев сети близка к 100%, средняя загрузка по остальным объектам AZIMUT Hotels — в районе 70%», — отметили в пиар-службе компании.

В AZIMUT Hotels указывают, что в этом году изменился потребитель. Доля зарубежных бронирований снизилась почти до нуля, остались только клиенты из стран СНГ и других дружественных государств.

«В связи с этим значительно снизилась и доля группового туризма (организованные путешествия), но возросла доля внутреннего индивидуального внутреннего туризма», — дополняет пиар-служба компании.

Наиболее популярны в Краснодарском крае четырех- и пятизвездочные отели, рассказывает Анна Нетягина, президент Ассоциации рестораторов и отельеров города Сочи.

«Глубина продаж разная, в зависимости от звездности. В четырех и пяти звездах в связи с тем, что количество таких объектов невелико на Черноморском побережье, глубина продаж высокая. Например, на майские праздники люди заранее номера забронировали. От одной до трех звезд — глубина продаж более спокойная. Эту категорию на майские можно еще спокойно забронировать», — говорит Нетягина.

На агрегаторах по бронированию отелей еще можно найти свободные места в отелях высокого класса. Однако цена за неделю отдыха в сезон уже может достигать сотен тысяч рублей. Анна Нетягина уверяет, что такие цифры объясняются исключительно высоким спросом в каждой конкретной гостинице. В большинстве из них работает динамическое ценообразование: выше популярность — выше и цена.

«Когда в отеле остается 5-10 номеров, на них могут подняться цены. Это нормальная политика собственника. Когда остается небольшое количество номеров и в принципе все продано, они могут поднять цены еще, например, на 30%. Кто захочет, тот и приедет. Но говорить о системном повышении феноменальном цен — в общей массе нет. Повышают цены те, у кого высокий спрос. Это закон экономики», — объясняет президент Ассоциации рестораторов и отельеров города Сочи.

В среднем за последний год цены на отдых выросли на 10-15%, указывают отельеры. Это связано с подорожанием расходников и общей инфляцией. В сравнении с доковидным 2019 годом стоимость отдыха изменилась очень заметно, говорит Наталия Парова, представитель сети отелей Atelika Hotel Group.

«Ценник по сравнению с 2019 годом, конечно, вырос. Здесь не только спрос, но и подорожание электричества, продуктов питания. Все закономерно. Если в 2019 году в среднем номер на июнь стоил около шести тысяч, то эта сумма в 2023 году выросла аж до 12 тысяч. Это объясняется спросом и расходами», — говорит Парова.

Дальше от Сочи — ниже спрос

Однако в Краснодарском крае похвастаться высоким спросом могут только курорты, которые находятся недалеко от аэропорта в Адлере. Представители остальных отелей предсказать сезон пока не могут — туристы почти не бронируют номера заранее. Такая же ситуация была и накануне прошлого лета, рассказывает Олег Козыров, собственник мини-отеля в Геленджике «Южная дача».

«Глубокого бронирования нет, потому что у людей нет уверенности, что будет через месяц, стабильности нет. Условно, будет там дальше мобилизация или не будет мобилизация? Случится там что-то с валютой или не случится? <…> В прошлом году до июля бронировали плохо, потому что не знали, когда полетят самолеты. А в этом году знают, что они не полетят, и бронируют позже. Когда человек едет на машине, то какой смысл ему оплачивать отель заранее? Бронирований сейчас может на 5% больше, чем на тот же период прошлого года», — указывает Олег Козыров.

Такое поведение потребителей приводит к повышению цен, указывает Козыров. Из-за неопределенности владельцы отелей рискуют продать номера по заниженной стоимости раньше времени.

«Сейчас нет смысла продавать номера дешево, учитывая, что мы продаем на глубину немного. Сейчас многие делают так: выставляют за максимальную цену, а в дальнейшем ее снижают. <…> В моем случае и в том, что я вижу вокруг себя, подъем цен относительно прошлого года 10-15%. Все поставили эти цены и смотрят на спрос. Если я пойму, что у меня на майские спрос недостаточен, я опущу цену и продам. Если спрос хороший — ничего не опускаю. И то же самое относительно туристического сезона — динамическое ценообразование», — рассказывает собственник «Южной дачи».

В Крыму дешевле, но бронируют только фанаты

По данным единой платформы для гостиничного бизнеса TravelLine, хуже обстоят дела у крымских курортов. Согласно исследованиям компании, по итогам 2022 года продажи отелей в Крыму упали на 42% по сравнению с 2021 годом. Аналогичные данные приводит и глава Республики Крым.

«В прошлом году Крым посетило более 6,5 миллионов туристов. Это почти в два раза больше, чем в 2014 году, но на треть меньше, чем в рекордном 2021-м. Снижение турпотока связано с временными ограничениями авиасообщения и сложностями логистики», — рассказал Daily Storm глава Крыма Сергей Аксенов.

Весь прошлый сезон поток гостей прибывал на поездах и автомобилях. Большинство из них — из Южного федерального округа, отмечает Екатерина Мильчинская, руководитель региона Крым управляющей компании UPRO Group. В этом же году туристов на машинах может стать меньше, считает собеседница Daily Storm. Все дело в длительном осмотре на Керченском мосту, который ввели осенью прошлого года.

«На мосту после известных событий 8 октября построили большой бокс, который как рентген просвечивает машину. Все пассажиры выходят из машины, а дальше досмотр как в аэропорту: на ленту ставятся все чемоданы, гости проходят через металлоискатель. А водитель на машине проезжает через вот этот большой сканер. И это, конечно, задерживает большой поток машин. Через Мелитополь еще построили дорогу, но никто не рискует пока по ней ездить», — делится Мильчинская.

Не помогает привлечь гостей и новостная повестка, указывают отельеры. Из-за ощущения повышенной опасности потенциальные гости часто рассматривают альтернативные направления для отдыха, а в Крыму практически нет ранних бронирований.

«Крым исторически открывал продажи в октябре, и в феврале все лето уже было продано. В этом году — практически ноль! В декабре, наверное, было 2% загрузки на лето, в феврале — 8%, сейчас — 17%. А раньше уже под 80 было. То есть про лето говорить пока сложно, туман прогнозов», — указывает Екатерина Мильчинская.

Рассчитывать отельеры в этом году могут разве что на внезапных гостей, путешествующих по полуострову, продолжает Мильчинская.

«У нас прошлым летом могло день в день упасть от 30 до 50 броней! И у ресепшена скапливались транзитные гости, которые путешествуют на машинах. Вот им понравился в «Яндексе» этот отель, они в него заехали. Думаю, что тенденция будет повторяться. <…> Мы в этом году работаем по гибким бюджетам, и у нас по пять сценариев. Мы смотрим на ситуацию и думаем: «Так, сейчас мы работаем по сценарию «реалистичный». Еще есть сценарий супер-оптимистичный и есть «план «Ж» — супер-пессимистичный. Мы поставили себе целью ровно сценарий прошлого года как план, как лучший результат этого года, к которому мы стремимся», — резюмирует собеседница.

Брони от желающих посетить полуостров появятся в отелях только накануне сезона, считает Наталия Парова, представитель сети отелей Atelika Hotel Group. Чтобы привлечь туристов, отельеры стараются не поднимать цены.

«Туда едут и бронируют только фанаты, которые влюблены в Крым и много лет его посещают. В прошлом году у нас и 50%, и 60% было загрузки в отелях. Но, конечно, спрос не такой высокий, какой мог бы быть в спокойные времена. Из-за этого цены мы постарались удержать на уровне прошлого года с небольшой индексацией», — говорит Парова.

Более оптимистично настроены власти региона. Сергей Аксенов рассказал Daily Storm, что все активно готовятся к туристическому сезону: на полуострове увеличивают пассажиропоток, на курорты приглашают иностранных гостей. Правда, только из дружественных стран.

«Увеличено количество поездов и направлений, работаем над повышением качества подвижного состава. Еще одна важная задача — увеличить скорость досмотровых процедур на Крымском мосту. Уверен, что к началу сезона она будет решена. <…> Доля иностранных туристов невелика по объективным причинам. Кстати, иностранцев было немного и в украинский период, когда никаких санкций против Крыма никто не вводил. Но есть дружественные страны, с которыми у нас налажено сотрудничество. Это Белоруссия, Армения, Узбекистан. Возможно, скоро будут возобновлены и выстроены турпотоки с Китаем, Индией и Сирией», — рассказал Daily Storm Аксенов.

Осенью 2022 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о начале строительства фортификационных сооружений на полуострове. В феврале 2023 года он пояснил, что объекты возводятся по всей границе региона, а если они не пригодятся, то там будут проводить экскурсии.

Власти Республики Крым считают, что строительство фортификационных сооружений в регионе не испугает туристов и привлекательность курортов полуострова не снизится.

«В нынешних условиях это абсолютно оправданная и логичная мера. Как говорится, береженого Бог бережет. Люди с пониманием к этому относятся. Кроме того, фортификационные сооружения установлены не везде, а на некоторых территориях. Возможно, кто-то и откажется от поездки в Крым в связи с текущей ситуацией, но глобально на курортный сезон это не повлияет», — пояснил Daily Storm Сергей Аксенов.

Евгения Чернявская

Оригинал материала: “Дейли Шторм”