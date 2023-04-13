Мнение: Падение влияния США на Ближнем Востоке, дерзкая Венгрия и литевый ОПЕК

1. После провала американских планов по уничтожению Сирии и после ухода американцев из Афганистана слабость США стала очевидна всем. Геополитическое влияние США на Ближнем Востоке стремительно падает, даже самые верные в недалёком прошлом американские союзники теперь становятся друзьями России и Китая. Странам Ближнего Востока от изгнания американцев становится лучше. Цитирую наблюдение от проекта СнМИ (ссылка):



…Саудовская Аравия и Иран договорились о взаимных посольствах, и Иран рассчитывает открыть своё посольство в Эр-Рияде уже к началу июньского паломничества в Мекку.

Данные новости интересны в качестве иллюстрации того факта, что объём влияния США на Ближний Восток обратно пропорционален спокойствию в этом регионе — и там, где нет противостояний, это влияние драматически сокращается. Как пишет Washington Examiner:

«Заключение мирного соглашения сделало Китай серьёзной угрозой региональному порядку, возглавляемому США. И если мы [американцы] не воспримем всерьёз угрозу демократическим интересам и ценностям, которую представляет китайское доминирование на Ближнем Востоке, мы рискуем проиграть всю партию».

По форме брутально, но вполне откровенно.

2. В то время, как прочие европейские страны сотрудничество и торговлю с Россией сворачивают, Венгрия, напротив, разворачивает. Что весьма впечатляет на фоне того давления, которое США оказывает на всех европейцев, включая и венгров (ссылка):



Россия прокачает Венгрии газ сверх контракта и модернизирует АЭС «Пакш».

Венгрия будет иметь возможность использовать в случае необходимости больше российского природного газа в дополнение к существующему долгосрочному контракту в преддверии следующей зимы, заявил глава МИДа Петер Сийярто по итогам встреч в Москве.

Доппоставки в Венгрию будут осуществляться в основном по газопроводу “Турецкий поток”.

Также сейчас транзит российской нефти продолжает осуществляться через Украину по нефтепроводу “Дружба”, при этом венгерский НПЗ MOL будет платить транзитные сборы напрямую Украине.

Венгрия и Россия также обновили соглашение по модернизации АЭС “Пакш”, включая детали финансирования.

3. Литий является ключевым компонентом для производства электробатарей. Особенно важен этот химический элемент для западных стран, сделавших ставку на «зелёный переход» (ссылка):

Президент Боливии Луис Арсе выступил в четверг с инициативой создания похожей на ОПЕК организации стран – экспортеров лития, в которую войдут Аргентина, Боливия, Перу и Чили.

По словам Арсе, участники будущей организации должны будут способствовать “продвижению новых форм хранения энергии, которые позволят преодолеть проблемы, возникающие из-за использования углеводородного сырья”.

Глава Боливии высказал претензии США, подчеркнув, что латиноамериканская страна “не хочет, чтобы ее литий был в прицеле Южного командования ВС США или стал причиной для дестабилизации демократически избранных правительств”.

История не новая. В мае 2022 года президент Мексики Обрадор объявил о том, что власти страны ведут переговоры с правительствами Аргентины, Боливии и Чили о создании ассоциации для совместной работы по темам, связанным с добычей лития, пишет Reuters. В июле 2022 года президент Аргентины Фернандес призвал Боливию и Чили – объединить усилия для экспорта лития и продукции из него.

По данным МЭА, к 2040 году мировой спрос на литий вырастет в 40 раз по сравнению с уровнем 2020 года, пишет ТАСС. Страны Латинской Америки являются лидерами по запасам литий: на первом месте находится Боливия, на втором – Аргентина, за ними следует Чили. Всего на территории данных государств находится больше половины мировых запасов.