Всемирный банк выделил Украине $200 млн на восстановление энергетической инфраструктуры

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13.04.2023, 17:20, Разное
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По сообщению Всемирного банка, он выделил Украине $200 млн. в виде гранта на восстановление энергетической инфраструктуры. В будущем сумма гранта может возрасти до $300 млн за счет взносов стран-партнеров Киева.

Проект поддерживает аварийный ремонт линий электропередач и тепловых сетей путем срочной закупки критически важного оборудования. В заявлении Всемирного банка говорится, что аварийное электрооборудование включает автотрансформаторы и передающие трансформаторы, а также распределительные и автоматические выключатели и устройства релейной защиты.

По данным организации, более половины энергетической инфраструктуры Украины было разрушено зимой и осенью. Это вызвало серьезный дефицит электроэнергии по всей Украине, а также острую нехватку тепла, воды и продовольствия. Всемирный банк сообщил, что большинство украинских электростанций сейчас подключены к сети. За последний месяц было очень мало крупных отключений в крупных городах благодаря усилиям Украины по ремонту энергосистемы.

ОН и Всемирный банк уже подсчитали, что во время военных действий инфраструктуре тепло-, газо- и энергоснабжения Украины был нанесен ущерб на сумму более 10 миллиардов долларов.


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