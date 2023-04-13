Придание формы не отнимает много времени: что такое «челка зубчиками» и как ее правильно уложить

Если раньше модницы упорно отказывались от челок, считая данный тренд устаревшим, то теперь постепенно внедряют данный элемент к своим прическам. Если вы до сих пор скептически относитесь к челкам, тогда обратите внимание на недавно появившуюся тенденцию. Возможно, такой вариант вам придется по душе.

«Челка зубчиками»: что это

Есть густые челки, которые полностью скрывают лоб. Именно такие челки современные модницы считают неактуальными, ведь они были в моде несколько десятилетий назад.

Есть так называемые полупрозрачные челки. Они являются альтернативным вариантом для тех, кто только привыкает к тому, что прядки падают на лоб. Особенность заключается в прореженных локонах. Прядки как будто разделены и потому через них видно лоб. Они разрознены так, что напоминают редкие зубцы — отсюда и название.

Можно ли сделать такую челку дома

Однозначно нет. Дело в том, что создание подобной челки требует владения определенной техникой, знаний, умений и навыков. Справиться с этой задачей сможет только опытный специалист, поэтому необходимо отправляться в парикмахерскую.

Перед походом к стилисту важно определиться с параметрами челки. Например, какой длины будут прядки. Они могут ниспадать почти до самых ресниц, а могут быть короткими и достигать середины лба. Также следует определиться с тем, насколько прореженными будут волосы, какое количество прядок-«зубчиков» вы хотите получить.

Вы можете выбрать вариант более густой челки, а можете остановить выбор буквально на нескольких «зубчиках», чтобы челка была полупрозрачной и почти незаметной. Лучше всего оправляться в парикмахерскую с фотографией желаемой челки. Возьмите за основу фото модели или какой-нибудь знаменитости.

Как уложить челку

Придание формы не отнимает много времени — в этом заключается основное преимущество подобной челки. Вам достаточно просто расчесать волосы, можно руками разделить прядки для предотвращения слипания. При желании сделайте прикорневой начес, если хотите добавить пышности.

Можно зафиксировать результат стайлинговым средством. Однако будьте осторожны, избегайте чрезмерного использования лака для волос, пенки или мусса. В противном случае у вас получится «жирный» эффект, как будто голова не совсем чистая.

При сушке волос после мытья используйте брашинг. Накручивайте челку на расческу, чтобы она приобрела форму валика. Это уместно в случае с длинной челкой. Короткую челку можно оставить высыхать естественным путем. Если у вас вьющиеся волосы, тогда локоны, ниспадающие на лоб, можно распрямить с помощью утюжка.