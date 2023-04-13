 

Вице-спикер МГД Медведев посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

13.04.2023, 17:00, Новости дня
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Вице-спикер МГД, журналист Андрей Медведев посетил единый пункт отбора на военную службу по контракту. Центр произвел на него положительное впечатление.

“Впервые за много лет мы видим все-таки цивилизованную историю, где человек, который хочет заключить контракт, в принципе в первый час он уже понимает, получится у него или не получится этот контракт заключить”, – передает слова парламентария Агентство городских новостей “Москва”.

Медведев обратил внимание на комфортные условия ожидания в пункте. Он выразил надежду, что опыт Москвы применят другие регионы.

Пункт отбора ранее посетили телеведущая Юлия Барановская, заслуженные артисты России Ирина Апексимова и Сергей Векслер. Они отметили хорошую организацию работы и отзывчивость сотрудников.

Единый пункт расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Информация о службе по контракту доступна по телефону 117 и на портале mos.ru. В мессенджере “Телеграм” действует чат-бот
@MskContract_bot, который ответит на интересующие вопросы.


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