NTD – беспилотные такси захватывают рынок услуг в США

Поездки на такси без водителя, возможно, скоро станут круглосуточной услугой в Сан-Франциско. Как передаёт NTD, официального разрешения на это добиваются две компании, принадлежащие General Motors и корпорации Google. Их представители считают, что поездки на беспилотных такси безопаснее, чем на традиционных. К тому же содержание такого таксопарка будет дешевле, поскольку не надо нанимать водителей.

Поездки на такси без водителя, возможно, скоро станут круглосуточной услугой в Сан-Франциско. Официального разрешения на это добиваются две компании — Cruise, принадлежащая General Motors, и Waymo, созданная корпорацией Google.

Сейчас роботакси Cruise можно вызвать в ночное время в малозагруженных транспортом районах Сан-Франциско. Waymo охватывает большую часть города. При этом беспилотные машины обеих компаний периодически создают проблемы на дорогах.

Например, здесь такси после высадки пассажиров не уехало, собрав за собой очередь. Оказалось, задняя дверь плохо закрыта. Автомобиль тронулся с места только тогда, когда это исправили.

Также беспилотные такси резко тормозят и неожиданно останавливаются. С автомобилями Cruise такое случилось более 90 раз за полгода.

НИКО ЛАРКО, директор центра Urbanism Next: Неожиданные остановки — серьёзная проблема. Это говорит о том, что беспилотные машины пока не совсем приспособлены для поездок в чрезвычайно сложных условиях.

Кроме того, роботакси могут высаживать пассажиров на автобусных остановках, мешая общественному транспорту. Также они не распознают опасные зоны, огороженные светящейся лентой. В одном случае беспилотник наехал на электрические провода, сложенные на земле. В другом — помешал тушить пожар, наехав на шланги. Также были случаи, когда машины экстренных служб задерживались из-за пробок, созданных роботизированными такси.

Между тем представители компаний говорят, что проблемы постепенно устраняют.

КАЙЛ ФОГТ, директор компании Cruise: Со временем мы хорошо отладим работу ПО и поездки станут приятными. Мы также повышаем безопасность и улучшаем плавность манёвров.

САСВАТ ПАНИГРАХИ, сотрудник компании Waymo: Мы серьёзно относимся к ситуации на дорогах, уделяя первостепенное внимание безопасности окружающей среды и водителей. Для этого мы приняли множество активных и пассивных мер и продолжаем всё тщательно тестировать.

Компания Cruise также подала заявку на тестирование роботакси по всей Калифорнии. А Waymo уже запустила свои услуги в тестовом режиме в Лос-Анджелесе.

Представители этих компаний считают, что поездки на беспилотных такси безопаснее, чем на традиционных. К тому же содержание такого таксопарка будет дешевле, поскольку не надо нанимать водителей. Но станут ли дешевле услуги, пока неизвестно.

Дата выхода в эфир 12 апреля 2023 года.