 

NBC News – «однодолларовые» магазины в США превращают целые кварталы в «продовольственную пустыню»

13.04.2023, 16:50, Новости дня
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Новое исследование показало, что крупные сети, торгующие товарами по сниженным ценам, оказывают губительный эффект на местный бизнес. NBC News сообщает, что в США насчитывается больше таких магазинов, чем McDonald’s, Walmart, Target и Starbucks, вместе взятых, и своим появлением они буквально опустошают целые кварталы, разоряя владельцев лавок.

Джин Анн Томас Бутли закупалась на рынке центра семейного питания в городе Толедо штат Огайо с тех пор, как ей исполнилось четыре года. 

ДЖИН АНН ТОМАС БУТЛИ: Это то самое место. Когда ты находишь то, что тебе нравится, где к тебе относятся с уважением.

Но теперь эта 58-летняя женщина переживает, что однодолларовые магазины ставят под удар этот центр.

ДЖИН  АНН ТОМАС БУТЛИ: Этот магазин может помочь людям, а его у них забирают. 

В начале 2022 года по всей стране насчитывалось более 34 тысяч долларовых магазинов. Это больше, чем McDonald’s, Walmart, Target и Starbucks, вместе взятые. Сегодня в городе Толедо штат Огайо что касается однодолларовых магазинов, то… вот один, вот ещё один, а вот и третий. Всего их больше 35. 

В марте информационная некоммерческая организация Institute for Local Self-Reliance опубликовала исследование о влиянии долларовых магазинов на преимущественно загородные районы для чернокожих и латиноамериканцев с низким уровнем дохода. Вот их заключения.

СТЭЙСИ МИТЧЕЛ, исполнительный содиректор Institute for Local Self-Reliance: Когда они приходят в какое-то сообщество, они сокращают ровно столько продаж, сколько нужно у местных продуктовых магазинов. 

НОРМАН ИССО, менеджер центра семейного питания: Да. Мы вынуждены звонить поставщикам, просить снизить цены, просить о предложениях. А они не дают нам таких хороших предложений, как крупным сетям. 

Теперь небольшая община в Толедо, возглавляемая старшим пастором Дональдом Перриманом, пытается бороться за изменения. 

ДОНАЛЬД ПЕРРИМАН, старший пастор баптистской церкви: Это была гордость Толедо. Это была община, где крутились чёрные доллары, где развивалось чёрное богатство, где жили чёрные профессионалы. 

ВЕДУЩАЯ: А что сегодня?

ДОНАЛЬД ПЕРРИМАН: Заброшена и покинута. 

Перриман надеется, что Толедо присоединится к более чем 50 городам, которые уже начали  принимать законы, ограничивающие экспансию долларовых магазинов. Исследование также показало, что в то время, как местные магазины вытесняются, кварталы превращаются в продовольственные пустыни с ограниченным доступом к недорогим питательным продуктам. 

ВЕДУЩАЯ: Даже когда в долларовом магазине есть свежие продукты, это всё равно не полный набор, верно? 

КРИСТАЛ ЛЮС, представитель магазинов Dollar General: Верно. Как правило, у нас есть около 16 футов (около 5 м. — ИноТВ) прилавков со свежей продукцией. 

ВЕДУЩАЯ: Как вы считаете, ваших поставок свежих продуктов достаточно, чтобы адекватно кормить и обеспечивать потребности в питательных веществах для местного сообщества?  

КРИСТАЛ ЛЮС, представитель магазинов Dollar General: Очень важно не забывать, что Dollar General — не бакалейная лавка. Мы здесь для того, что предоставить предметы первой необходимости, которые нужны семьям в ежедневном режиме. 

В заявлении для NBC News две другие сети магазинов Dollar Tree и Family Dollar сообщили, в частности, следующее: «Наши магазины дополняют бакалейные лавки и обеспечивают экономическое развитие тех общин, куда мы приходим. Это включает в себя смягчение последствий продовольственных пустынь в городских сообществах».

Что касается магазина «Центр семейного питания», Иссо говорит, что цены не идут ни в какое сравнение с людьми. 

НОРМАН ИССО, менеджер магазина: Я знаю половину покупателей по именам. Они приходят, я с ними здороваюсь по имени. Вряд ли они смогут получить подобное обслуживание в долларовом магазине. 

ДЖИН АНН ТОМАС БУТЛИ: Я сразу становлюсь очень эмоциональной, когда разговор заходит об этом. Это наша семья. 

ВЕДУЩАЯ: О чём вы думаете, что вы чувствуете? 

ДЖИН АНН ТОМАС БУТЛИ: Здесь есть милосердие. Они позволяют тебе быть самим собой, даже если тебе тяжело. 

Зинклер Самоа, NBC News, Толедо, Огайо.

Дата выхода в эфир 10 апреля 2023 года.


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