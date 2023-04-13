Скандалы: Пугачеву, Орбакайте и Никиту Преснякова проверят на финансирование украинской армии

В Генпрокуратуру с жалобой на Пугачеву обратился борец с коррупцией Виталий Бородин

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал генпрокурора Игоря Краснова проверить, не спонсирует ли Алла Пугачева украинскую армию. Антикоррупционер также заявил, что его проект установил иностранное финансирование Пугачевой. СК будет также проверять и дочь с внуком Пугачевой. На Кристину Орбакайте и ее сына Никиту Преснякова заявили общественники из организации «Ассоциация патриотических сил Юга России».

Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру, чтобы ведомство проверило советскую и российскую певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В обращении на имя генпрокурора Игоря Краснова, которое есть в распоряжении ТАСС, Бородин обратил внимание, что, переехав в Израиль, артистка продолжила критиковать спецоперацию на Украине.

По его словам, Пугачева поддерживает своих коллег, которые покинули Россию и выступают против военной спецоперации. Бородин утверждает, что артистка поддерживает тех, кто оказывают финансовую помощь Украине.

«Ранее Федеральным проектом были установлены иностранное финансирование деятельности Аллы Пугачевой и ее связи с западными спецслужбами», – добавил он.

12 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что проверку на предмет финансирования украинской армии намерены провести и в отношении дочери Пугачевой российской певицы Кристины Орбакайте и ее внука Никиты Преснякова.

Орбакайте уже несколько лет живет в Соединенных Штатах вместе с мужем и дочерью, тем не менее активно гастролирует по России. Пресняков переехал в США вместе с женой Аленой больше полугода назад – после объявления мобилизации.

С просьбой о проверке в Следственный комитет обратились общественники из организации «Ассоциация патриотических сил Юга России». В качестве причин своих подозрений они указали, что Орбакайте живет в США, не высказывается однозначно о спецоперации России на Украине, выступает в цветах украинского флага, а также во время мобилизации помогла сыну получить ПМЖ в Штатах.

В случае подтверждения предположений общественников, они потребовали конфисковать 105-метровую квартиру Орбакайте на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, которую певица Алла Пугачева переписала на дочь в 2014 году.

Орбакайте и ее сын – в США

Тем временем Кристина Орбакайте анонсировала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новую композицию под названием «Алла будет петь», которую она выпустит в качестве поддержки матери ко дню ее рождения: 15 апреля Примадонна отпразднует 74-летие. К анонсу композиции Орбакайте прикрепила архивный черно-белый снимок с матерью.

Ее сын – музыкант Никита Пресняков – не намерен надолго оставаться в США, и уже опровергал слухи о получении им американского гражданства: «Это неправда, что я получил гражданство Америки. Есть мысли вернуться обратно в Россию».

Будучи в США, Пресняков не перестает участвовать в российских проектах, как и его мать Кристина Орбакайте. Певец и актер создаст саундтрек к российскому фильму «Триггер», пишет сайт kp.ru.

Пресняков уже создавал саундтреки к двум сезонам сериала «Триггер» со своей группой Multiverse. Новый фильм станет продолжением драмы с Максимом Матвеевым в главной роли. Выход проекта намечен на конец 2023 года.

Около полугода назад внук Аллы Пугачевой переехал в США и развивает творческую карьеру под псевдонимом Nick Pres. Участники Multiverse после переезда фронтмена ищут работу в составе других музыкальных коллективов.

Пугачева, Галкин и дети – в Израиле

После того, как в прошлом году юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) признали иноагентом, его жена Алла Пугачева призвала российские органы «зачислить» и ее «в ряды иноагентов любимой страны». «Ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова», — написала тогда певица в своих соцсетях.

Вслед за этим в подмосковную полицию обратилась местная жительница с просьбой провести проверку в отношении артистки по статье о дискредитации армии в связи с этим постом.

Максим Галкин уехал за рубеж еще в прошлом году. Алла Пугачева жила вместе с ним и детьми в Израиле, но потом возвращалась в Россию к началу учебного года. По ее словам, она привезла своих детей – Лизу и Гарри – в школу.

Но после объявления Галкина иноагентом, Пугачева вернулась вместе с детьми в Израиль. Вслед за этим стало известно, что семейная пара решила продать свой особняк в Подмосковье. Изначально его стоимость оценивалась в миллиард рублей, но ближе к концу 2022 года цена, по данным СМИ, упала вдвое.

Что касается недоброжелателей, которые стали критиковать юмориста и певицу, Пугачева в октябре 2022 года назвала их «холопами и рабами».

«Какое счастье, что меня ненавидят люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря», – написала Пугачева.

Она добавила, что ей понятна причина ненависти критиков по отношению к ней: «Пусть скрежещут зубами. Были холопами — стали рабами».

Ангелина Мильченко

Оригинал материала: “Газета.ру”