Тупица — это верная стезя, а умнику прославиться нельзя

Каких только глупостей не снимает нынче молодежь! И все это огромным мутным потоком устремляется с дисплеев гаджетов прямиком в неокрепшие мозги юной поросли. Изготовители этого мусорного контента давно раскусили, как побольше набрать подписчиков, комментариев и лайков.

Продемонстрировал, как работает система, делающая видеоролик вирусным, стример, решивший от души приколоться над своими зрителями.

Юношу зовут Дэнни. Под ником «GooseisLosse» он выступает на стриминговой платформе Kick. Вот там-то молодой человек и потряс на прошлой неделе интернет-пользователей, якобы, «засунув вилку в тостер».

Будучи онлайн, Дэнни упомянул одно из своих любимых блюд быстрого приготовления и попытался переложить одну из вафель с шоколадной крошкой прямо во время во время работы тостера. Казалось, парень воткнул в него металлическую вилку. Экран тут же вспыхнул, прямая трансляция на время прервалась.

Когда «тупое видео», где Дэнни засовывает вилку в тостер, было выложено в Сеть, оно моментально стало вирусным, а сам стример каких только «комплиментов» ни удостоился: и «тупица», и «глупец», и просто «идиот».

Но позже он обратился к критикам и сказал, что это был розыгрыш. Зрители негодовали. заявив, что он устроил трюк ради просмотров. Дескать, их обманули, заставив поверить, что его ударило током. А они, бедняги, тут же поверили и начали распинаться, что это был глупый и к тому же опасный поступок.

Один из них спросил: «Зачем тебе это надо делать?» Другой пошутил, что это «естественный отбор в его лучшем проявлении».

С тех пор как видео стало вирусным, Дэнни набрал еще больше подписчиков на TikTok, а также собрал в сети комментарии от ненавистников, называвших его «идиотом». Затем он объяснил в Твиттере, что это была всего лишь мистификация:

«Я никогда не засовывал вилку в тостер. Ребята, если вы видели эти кадры, значит, мистификация удалась. У меня никогда не было столько людей, которые называли меня глупым и велели мне умереть. Конечно, я подумал, что комментарий был смешным».

Ну а тем, кто не может понять шутку в Интернете, Дэнни посоветовал не заходить в Сеть. Он продолжил приводить примеры, как работают вирусные видео, и заявил, что «подстроился под систему»:

«Есть много людей, делающих хороший контент, но этого никто никогда не освещает. Освещают людей, делающих глупые вещи».

Некоторые оценили его хорошие развлечения, а один из пользователей написал:

«Все эти негативные комментарии еще больше доказывают твою точку зрения, так что не беспокойся о них».

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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