Российская эскортница судится с агентством, направившим её в Мумбаи вместо Дубая

Арбитражный суд Москвы приступил к рассмотрению иска индивидуального предпринимателя Петренко П. к столичному кадровому агентству «Путёвка в жизнь».

Согласно материалам дела, в августе 2022 года между сторонами было заключено соглашение о трудоустройстве 22-летней студентки одного из московских университетов в туристическую фирму, работающую в Объединённых Арабских Эмиратах.

«Мне обещали платить по 10 тысяч долларов в месяц за сопровождение шейхов и наших релокантов в городе Дубаи. Я отдельно прописала в договоре, что летаю только первым классом и только зарубежными авиалиниями», – сообщил истец судье на первом заседании.

10 сентября сотрудник «Путёвки в жизнь» передал студентке авиабилеты и ваучер для заселения в гостиницу. На следующий день она вылетела из аэропорта Шереметьево в город Мумбаи.

«Я всё поняла только после того, как увидела штамп в паспорте. Бросилась звонить своему менеджеру, а он сказал, что я «рожей не вышла для Дубая» и ближайшие полгода я проведу в Индии», – рассказала студентка.

В Мумбаи студентка отказалась сотрудничать с местным туристическим агентством и потребовала купить её билеты обратно в Москву. Получив отказ, она была вынуждена обратиться за помощью к своим родственникам, проживающим в одной из бывших республик СССР.

«Договор изначально был на работу в Индии, там тоже есть шейхи. Если истица плохо знает географию, это не наши проблемы. Мы подаём встречный иск и требуем вернуть нам 545 тысяч рублей, потраченных на авиабилеты, гостиницу и страховку», – заявил в суде представитель компании «Путёвка в жизнь» в суде.

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